Delhi Assembly Elections 2020 दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) का एक अलग अंदाज ही दिखा. दिल्ली में शुक्रवार को तीन चुनावी सभाओं को संबोधित कर अमित शाह देर शाम पहुंचे यमुना विहार. यमुना विहार में अपनी अंतिम नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह भाजपा के सामान्य कार्यकता के घर भोजन करने पहुंच गए. उनके साथ दिल्ली भाजपा प्रेसिडेंट मनोज तिवारी भी थे.

अमित शाह को भोजन में दाल, रोटी और सब्जी परोसी गई. रात्रि भोजन का कार्यक्रम यमुना विहार के भाजपा प्रेसिडेंट के घर पर हुआ. यमुना विहार के एक भाजपा नेता के मुताबिक रात्रि भोजन का कार्यक्रम अंतिम समय में तय किया गया. इस दौरान अमित शाह और मनोज तिवारी के अलावा सिर्फ दो और नेता घर के अंदर मौजूद थे.

अमित शाह का हमला, कहा- केजरीवाल, राहुल गांधी दे रहे हैं शाहीन बाग जैसी घटनाओं को हवा

गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष रहने के दौरान अमित शाह पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के घर भोजन करते रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह को यूपी का प्रभारी का दायित्व सौंपा गया था, उस दौरान अमित शाह हर दिन कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते रहे थे. इस दौरान अमित शाह के इस नजरिये को काफी सराहा गया था.

Delhi: Union Home Minister Amit Shah and Delhi BJP Chief Manoj Tiwari visited residence of a BJP worker from Other Backward Class (OBC) Manoj Kumar, in Yamuna vihar for dinner. pic.twitter.com/EXghYDZT2b

— ANI (@ANI) January 24, 2020