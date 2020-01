नई दिल्लीः दिल्ली (Delhi) के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने कांग्रेस और आप पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2020) कांग्रेस और आप दोनों ही पार्टी मुस्लिम वोट के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शाहीन बाग जैसे तमाशे सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए किए जा रहे हैं.

पूर्व आप नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि हर जगह यह बात हो रही है कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और आप दोनों ही पार्टियां इस तरह के तमाशे करवा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की आवाज है और सच कहना जरूरी है.

वहीं पाकिस्तान(Pakistan) वाले ट्वीट को लेकर कपिल मिश्रा को एक बड़ा झटका लगा है. कपिल के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है. बता दें कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था.

BJP candidate Kapil Mishra on FIR against him for ‘India vs Pak contest on Feb 8’ tweet: Congress&AAP are losing polls on ground so they want to fight it in police station, court & on paper. I haven’t violated any law & have spoken the truth. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/n89iky5ECp

— ANI (@ANI) January 25, 2020