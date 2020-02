नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज सुबह ट्वीट कर दिल्ली की जनता से बड़ी संख्या में बाहर आने विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है. सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं.’

वहीं गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी ट्वीट कर दिल्ली की जनता से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है. शाह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ‘दिल्ली को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पीने का पानी और हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच व मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है. मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोटबैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें.’

Urging the people of Delhi, especially my young friends, to vote in record numbers.

