Delhi Electricity Bill: दिल्ली में कितने घरों का बिजली बिल आया जीरो, दिसंबर का आंकड़ा देख चौंक जाएंगे आप
दिसंबर 2025 में दिल्ली के 46 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य आया है, जो टोटल कंज्यूमर का एक बड़ा हिस्सा है. दिल्ली सरकार की 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के कारण 63 लाख में से 58.7 लाख लोगों को सब्सिडी का सीधा लाभ मिला है.
दिल्ली में बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिलों में मिलने वाली राहत ने दिसंबर 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है. दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना के चलते राजधानी के लाखों घरों में इस महीने बिजली का बिल शून्य रहा है. यह उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो हर महीने बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान रहते हैं.
दिसंबर में दिल्ली के इतने परिवारों का बिजली बिल आया Zero
दिल्ली में दिसंबर 2025 का महीना बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने दिल्ली के 63 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 58.7 लाख लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है. सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा ‘जीरो बिल’ का है, जिसमें 46 लाख से ज्यादा परिवारों को एक भी रुपया नहीं देना पड़ा. सर्दियों के मौसम में हीटिंग डिवाइसों का इस्तेमाल कम होने और बिजली की खपत घटने के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता सब्सिडी स्लैब के भीतर बने रहे.
दिल्ली सरकार की बिजली बिल सब्सिडी योजना
दिल्ली सरकार की यह योजना मुख्य रूप से इन स्लैब पर आधारित है;
- 0 से 200 यूनिट तक: यदि आपकी मंथली यूजेस 200 यूनिट तक है, तो आपको कोई बिल नहीं देना होता.
- 201 से 400 यूनिट तक में कंज्यूमर को उनके कुल बिल पर 50% की छूट (अधिकतम 800 रुपये तक) मिलती है.
- 400 यूनिट से अधिक खपत होने पर सब्सिडी का लाभ समाप्त हो जाता है और कंज्यूमर को पूरा बिल भरना पड़ता है.
दिल्ली में कितनी बिजली उपभोक्ताओं की संख्या?
राजधानी में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का आंकड़ा पिछले तीन सालों में काफी तेजी से बढ़ा है, जहां 2023 में 57 लाख उपभोक्ता थे. वहीं, 2024 में यह संख्या 60 लाख और 2025 में बढ़कर 63 लाख तक पहुंच गई है. दिसंबर के आंकड़ों को देखें तो लगभग 93% उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में रहे हैं, जो पिछले तीन वर्षों में किसी एक महीने का सबसे बड़ा कवरेज है.
200 यूनिट वाले परिवारों की संख्या में उछाल
साल 2025 के दौरान 31 से 32 लाख उपभोक्ता ऐसे रहे जिन्होंने अपनी खपत को 200 यूनिट तक सीमित रखा. तुलनात्मक रूप से देखें तो 2024 में यह संख्या 30 लाख और 2023 में 28 लाख थी.
