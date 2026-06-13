  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Electricity Bills To Increase Derc Increase 17 Percent Fuel Surcharges Know What Will Change After Decision

दिल्ली में बढ़ेगा बिजली का बिल? DERC ने दी कंपनियों को फ्यूल चार्ज बढ़ाने की रियायत, जानें फैसले के बाद क्या-कुछ बदलेगा

DERC power surcharge hike: दिल्ली में बिजली रेगुलेटरी नियामक DERC ने डिस्कॉम कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) की 10% की सीमा को हटाकर17% से अधिक सरचार्ज वसूलने की हरी झंडी दे दी है. जानिए आपके बिल पर इसका क्या असर पड़ेगा..

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 13, 2026, 9:58 AM IST
Delhi electricity bill
डीईआरसी सरचार्ज फैसला

Delhi electricity bill hike 2026: दिल्ली की भीषण और तपती गर्मी में एसी-कूलर की ठंडी हवा के बीच एक ऐसी खबर आई है जो AC में बैठे होने पर भी आपके पसीने छुड़ाने के लिए काफी है. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने राजधानी की निजी बिजली वितरण कंपनियों यानि डिस्कॉम को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्‍टमेंट सरचार्ज (FPPAS) बढ़ाने को लेकर रियायत दी है. इस फैसले के बाद दिल्ली की बिजली कंपनियों को लगी 10 प्रतिशत की कैप अब खत्म हो चुकी है. अब बिजली कंपनियां 17% तक फ्यूल सरचार्ज के लिए चार्ज कर सकती है.

किस कंपनी को कितने सरचार्ज की छूट?

दिल्ली की बिजली कंपनियों, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टाटा पावर (TPDDL) ने आयोग से गुहार लगाई थी कि बिजली की वास्तविक खरीद लागत बहुत ज्यादा रही है, इसलिए सरचार्ज वसूलने की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में ढील दी जाए. नए आदेश के तहत टाटा पावर (TPDDL) को पूरा 16 प्रतिशत FPPAS वसूलने की मंजूरी मिली है. वहीं बीएसईएस राजधानी (BRPL) को कुल 17.94 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना (BYPL) को कुल 17.43 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने की हरी झंडी दी गई है. DERC ने फैसले में स्पष्ट कहा है कि कंपनियों को दी गई यह विशेष छूट तब तक मासिक आधार पर जारी रहेगी, जब तक कि आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई अगला नया आदेश जारी नहीं कर दिया जाता.

और पढ़ें: उत्तर प्रदेश में महंगी हुई बिजली, जून से देना होगा ज्यादा बिल, अब 10 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेगी UPPCL

इन लोगों को मिलेगी राहत

सब्सिडी वालों को राहत इस बढ़े हुए सरचार्ज का सीधा असर सिर्फ उन कंज्यूमर्स पर पड़ेगा जो बिजली सब्सिडी योजना के दायरे से बाहर हैं. दिल्ली सरकार से 200 यूनिट तक मुफ्त या 50 प्रतिशत सब्सिडी 201 से 400 यूनिट तक पाने वाले कंज्यूमर्स को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक, वैश्विक तनाव के कारण ऊर्जा संकट गहराया है. इसके साथ ही विदेशों से आने वाले कोयले के आयात और उसके ट्रांसपोर्टेशन खर्च में भारी बढ़ोतरी होने की वजह से बिजली उत्पादन की लागत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

क्या है फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्‍टमेंट सरचार्ज?

फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्‍टमेंट सरचार्ज, बिजली प्रोडक्शन के लिए कोयले और गैस जैसे ईंधन का इस्तेमाल होता है. जब इंटरनेशनल या घरेलू बाजार में इनकी कीमतें बढ़ती हैं, या बिजली खरीदने की लागत (Power Purchase Cost) अचानक बढ़ जाती है, तो बिजली बनाने वाली कंपनियां डिस्कॉम से ज्यादा पैसे वसूलती हैं. इसी खर्च की भरपाई के लिए डिस्कॉम कंपनियां बिजली के बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज जोड़ती हैं.

क्या काम करती है DERC?

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC), दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाली एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है. इसका मुख्य काम बिजली की दरें तय करना, बिजली कंपनियों के कामकाज की निगरानी करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है. बिना इसकी मंजूरी के कोई भी बिजली कंपनी एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकती. बिजली कंपनियां (Discoms), ये वे कंपनियां हैं जो बिजली खरीदकर आपके घरों तक पहुंचाती हैं. दिल्ली में मुख्य रूप से तीन निजी बिजली कंपनियां काम करती हैं.

  • टाटा पावर (TPDDL): ये मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है.
  • बीएसईएस राजधानी (BRPL): ये दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में बिजली बांटती है.
  • बीएसईएस यमुना (BYPL): ये मध्य और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में बिजली की सप्लाई संभालती है.

Q. क्या सब्सिडी वाले ग्राहकों का बिजली बिल भी बढ़ेगा?

नहीं, दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं, 0 से 200 यूनिट वाले पूर्ण सब्सिडी और 201 से 400 यूनिट वाले आधी सब्सिडी वाले कंज्यूमर, पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा. उनका बढ़ा हुआ खर्च सरकार सब्सिडी के जरिए वहन करेगी.

Q. कब से लागू होगा बढ़ा हुआ सरचार्ज?

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आयोग के निर्देशानुसार यह मासिक आधार पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि ईंधन की कीमतों की समीक्षा के बाद नया आदेश जारी नहीं हो जाता, यानी आपके अगले बिजली बिल में यह बढ़ा हुआ सरचार्ज जुड़कर आ सकता है.

Q. अलग-अलग डिस्कॉम के कंज्यूमर्स पर कितना बोझ पड़ेगा?

यदि आप टाटा पावर (TPDDL) के उपभोक्ता हैं तो आपको 16% सरचार्ज देना होगा. वहीं, बीएसईएस राजधानी (BRPL) के क्षेत्र में 17.94% और बीएसईएस यमुना (BYPL) के क्षेत्र में 17.43% सरचार्ज देय होगा. ये आपके कुल बिजली उपभोग शुल्क (Energy Charges) पर अतिरिक्त जोड़ा जाएगा.

Q. बिजली दरों में बढ़ोतरी की वजह

दरों में बढ़ोत्तरी की वजह, ऊर्जा संकट, आयातित कोयले के दामों में भारी उछाल और माल ढुलाई की लागत का बढ़ना है, जिससे बिजली उत्पादन कंपनियों की इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई है.

Q. क्या सर्दियों में सरचार्ज वापस से कम होगा?

हां, FPPAS एक अस्थाई और परिवर्तनशील सरचार्ज है. यदि आने वाले महीनों में कोयले और ईंधन के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरते हैं और बिजली खरीद की लागत कम होती है, तो DERC अगली समीक्षा में इस सरचार्ज की सीमा को वापस घटा भी सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.