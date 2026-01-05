By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को EV में बदलने का बड़ा मौका, सरकार दे रही भारी सब्सिडी
New EV Policy: वायु प्रदूषण को कम करने और पुराने वाहनों के निपटान की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार एक गेम-चेंजर योजना ला रही है. जिसके तहत पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.
Delhi EV Policy 2.0: वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए दिल्ली सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जो पुराने वाहन मालिकों की बड़ी चिंता दूर कर सकती है. अक्सर लोग अपनी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को कबाड़ में बेचने या शहर से बाहर कम दामों में निकालने को मजबूर होते हैं.
अब दिल्ली सरकार EV पॉलिसी 2.0 के तहत पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने यानी रिट्रोफिटिंग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है.
क्या है रेट्रोफिटिंग और सरकार का नया प्रस्ताव?
रेट्रोफिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने पेट्रोल या डीजल इंजन को हटाकर उसकी जगह बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक किट फिट की जाती है. दिल्ली परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि पहले 1,000 पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ₹50,000 की सब्सिडी दी जाए.
यह योजना वर्तमान में विचाराधीन है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए.
किन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
अधिकारियों का मानना है कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जिनके पास लग्जरी या महंगी गाड़ियां हैं. एक अधिकारी ने बताया, “हमने देखा है कि मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जैसी कारों के मालिक अपनी गाड़ियों को कबाड़ में नहीं देना चाहते. उन्होंने अपनी कार पर ₹50 लाख या उससे अधिक का निवेश किया होता है, लेकिन 10-15 साल बाद स्क्रैपिंग के बदले उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है.”
रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन के जरिए ऐसे लोग अपनी महंगी और पसंदीदा गाड़ियों को इलेक्ट्रिक अवतार में दोबारा सड़क पर उतार सकेंगे और उन्हें शहर से बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
पिछली चुनौतियों से लिया सबक
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार ने रेट्रोफिटिंग की बात की है. पहले भी इस दिशा में प्रयास हुए थे, लेकिन रेट्रोफिटिंग किट की भारी लागत एक बड़ा रोड़ा बनी रही. अलग-अलग मॉडल के लिए किट की कीमतें अलग होती हैं और यह काफी महंगी पड़ती हैं. इसी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार अब सब्सिडी देने का विचार कर रही है ताकि लोग स्क्रैपिंग के बजाय री-यूज को चुनें.
दिल्ली में मौजूदा नियम
वर्तमान में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में, डीजल वाहन के 10 साल से पुराने होने पर और पेट्रोल वाहन के 15 साल से पुराने होने पर प्रतिबंध है. अगर ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाते हैं, तो प्रवर्तन एजेंसियां उनका चालान काटती हैं या उन्हें जब्त कर लेती हैं.
मालिकों के पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं या तो वे इसे अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर कबाड़ करवा दें या परिवहन विभाग से NOC लेकर दूसरे राज्यों में बेच दें. नई नीति इन मालिकों को एक तीसरा और बेहतर विकल्प प्रदान करेगी.
EV इकोसिस्टम को मजबूत करने के अन्य कदम
दिल्ली सरकार केवल सब्सिडी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह एक मजबूत EV इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है. परिवहन विभाग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर सीधे ₹100 करोड़ करने की सिफारिश की है. यह पैसा सेल तकनीक और एडवांस चार्जर्स के विकास पर खर्च होगा.
ई-साइकिल और टू-व्हीलर का लक्ष्य
सरकार अगले तीन वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का लक्ष्य रख रही है. इससे दिल्ली में टू-व्हीलर सेगमेंट में 70% इलेक्ट्रिक पैठ हासिल हो सकेगी. स्वैपिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन राशि को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने का प्रस्ताव है.
इसके अलावा ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सेफ्टी स्टार रेटिंग शुरू करने की योजना है, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश ई-रिक्शा असुरक्षित लेड-एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं.
विशेषज्ञों की राय
पूर्व परिवहन अधिकारी अनिल छिक्कारा का कहना है कि पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिनका उपयोग सीमित है. हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रेट्रोफिटिंग किट कितनी टिकाऊ हैं और वे गियरबॉक्स के साथ या बिना गियरबॉक्स के कितनी बेहतर तरीके से काम करती हैं.
