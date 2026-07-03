नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल; 60 दिनों में आएगी सब्सिडी

Delhi EV Subsidy: दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल शुरू हो गया है. जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज, DBT से 60 दिनों में सब्सिडी, अलग-अलग EV पर मिलने वाली पूरी राशि.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 3, 2026, 7:34 PM IST
delhi ev subsidy
Delhi EV Subsidy (Image: AI)
  • घर बैठे करें EV सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन
  • 60 दिनों में खाते में आएगी सब्सिडी की राशि
  • इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा एक लाख तक
  • ऑनलाइन ट्रैक करें आवेदन, दस्तावेज, भुगतान की स्थिति

Delhi EV Subsidy: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है. सरकार ने नया EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पहले सब्सिडी की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, लेकिन अब इसे आसान और तेज बनाया गया है. सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे. इससे लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी और राजधानी में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

60 दिनों में सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

नए पोर्टल के जरिए आवेदन करने के बाद लोग अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे. सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद सरकार अधिकतम 60 दिनों के अंदर सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी. यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलेगा. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार का मानना है कि इससे सब्सिडी मिलने में होने वाली देरी भी काफी हद तक कम होगी.

और पढ़ें: दिल्ली में लागू हुई नई EV Policy 2026, पुरानी गाड़ी स्क्रैप पर सरकार देगी इनाम; 60 दिन में मिलेगी सब्सिडी

अलग-अलग वाहनों पर मिलेगी अलग सब्सिडी

नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अच्छी आर्थिक मदद दी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदता है तो उसे 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा. वहीं, N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए बढ़ावा देना है.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

EV सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा. इसमें वाहन मालिक की बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन कॉपी या कैंसिल चेक, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), आधार कार्ड, वोटर आईडी और जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेज शामिल हैं. आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो वाहन के RC से जुड़ा हो, क्योंकि OTP और दूसरी जरूरी जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाएगी. सभी दस्तावेज सही होने पर आवेदन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले पोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल या लैपटॉप में evsubsidy.delhi.gov.in खोलें और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें.

मोबाइल नंबर से लॉगिन करें

RC (Registration Certificate) से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP की मदद से लॉगिन करें. आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट इसी नंबर पर मिलेंगे.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

RC, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक के पहले पेज या कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी और मांगे गए अन्य दस्तावेज अपलोड करें. सभी जानकारी सही भरें.

आवेदन सबमिट करें और स्टेटस देखें

सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन सबमिट करें. इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की रियल-टाइम स्थिति (Application Status) कभी भी देख सकते हैं.

वेरिफिकेशन के बाद खाते में आएगी सब्सिडी

दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. आवेदन RC बनने के तय समय के भीतर करना जरूरी है.

सरकार ने लोगों से की इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील

पोर्टल लॉन्च के दौरान दिल्ली सरकार ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील की. सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने से प्रदूषण कम होगा, ईंधन पर खर्च घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. सरकार का मानना है कि नई EV पॉलिसी और ऑनलाइन पोर्टल से लोगों को सब्सिडी पाने में आसानी होगी. इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी और राजधानी को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मिलेगा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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