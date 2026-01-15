By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Delhi School Admission: दिल्ली के स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म; यहां देखें पूरा शेड्यूल और शर्तें
Delhi News: दिल्ली में रहने वाले उन अभिभावकों के लिए खुशखबरी जो राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं.
Delhi School Admission: दिल्ली में रहने वाले उन माता-पिता के लिए एक अहम खबर है, जो अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में किसी प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है. ये दाखिले शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत कराए जाएंगे, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें मुफ्त रखी जाती हैं.
इस दिन से शुरू हो रही है आवेदन प्रक्रिया
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, EWS एडमिशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 3 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा. अभिभावक अपने बच्चों के लिए यह फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर भर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी स्कूल में जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं है. आवेदन के बाद लॉटरी सिस्टम के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा.
25% फ्री सीटों पर मिलेगा दाखिला
दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को RTE नियमों के तहत 25 प्रतिशत सीटें EWS, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है. इनमें से 3 प्रतिशत सीटें विशेष जरूरतों (Children With Special Needs) वाले बच्चों के लिए तय की गई हैं. इन सीटों पर चयनित बच्चों से स्कूल कोई फीस नहीं ले सकते और उन्हें मुफ्त शिक्षा जाती है.
नर्सरी, केजी और क्लास 1 की एज लिमिट
एडमिशन के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है. विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए नर्सरी में दाखिले की उम्र 3 से 7 साल, केजी के लिए 4 से 8 साल और कक्षा 1 के लिए 5 से 9 साल रखी गई है. सामान्य EWS और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चों के लिए उम्र सीमा अलग हो सकती है, जिसकी जानकारी वेबसाइट दी गई है.
हेल्पलाइन नंबर जारी
अगर अभिभावकों को एडमिशन प्रक्रिया, फॉर्म भरने या दस्तावेजों से जुड़ी कोई परेशानी आती है, तो वे शिक्षा निदेशालय की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए Edudel हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया गया है. ये हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी संपर्क कर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने माता-पिता से अपील की है कि वे किसी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें.
एडमिशन के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज
एडमिशन के लिए आवदेन करने वाले EWS वर्ग के कैंडिडेट को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि), दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो. बच्चा दिव्यांग श्रेणी (CWSN) में आता है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी सबमिट करमा होगा.