Arvind Kejriwal Case Live Updates: शराब घोटाले से बरी हुए केजरीवाल, शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Delhi Excise Policy Case Live Updates: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समे 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

Arvind Kejriwal Case Live Updates: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले (Delhi Excise Policy Case) मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समे 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. CBI आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था. बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर उन पर लगाए गए सभी आरोप कोर्ट ने खारिज कर दिए और इसे उन्होंने ‘सत्य की जीत’ बताया.

Live Updates

  • Feb 27, 2026 12:36 PM IST
    अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, ‘मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. अरविंद जी ने अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से बिताई है, लेकिन इन लोगों (भाजपा) ने अरविंद जी और उनके साथियों को जेल भेज दिया. मुझे भरोसा था कि सच की जीत होगी. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो हमारे साथ खड़े रहे…’

  • Feb 27, 2026 12:35 PM IST
    AAP विधायक गोपाल राय ने कहा, ‘कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है…पहली बार ऐसा हुआ कि चुने हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था… CBI ने जो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी, उसमें कोई आधार नहीं है… यह CBI घोटाला हुआ था और एजेंसियों का इस्तेमाल करके सत्ता का दुरुपयोग किया गया था… आज उन सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया है.

  • Feb 27, 2026 12:31 PM IST
    अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल रो पड़े और कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था.
  • Feb 27, 2026 12:30 PM IST

    दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं.

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

