Arvind Kejriwal Case Live Updates: शराब घोटाले से बरी हुए केजरीवाल, शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Delhi Excise Policy Case Live Updates: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समे 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

Arvind Kejriwal Case Live Updates: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले (Delhi Excise Policy Case) मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समे 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. CBI आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था. बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर उन पर लगाए गए सभी आरोप कोर्ट ने खारिज कर दिए और इसे उन्होंने ‘सत्य की जीत’ बताया.

