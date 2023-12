दिल्ली में धुंध बरकरार, विजिबिलिटी महज 150 मीटर दर्ज, आज भी ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट

देशभर में बढ़ती ठंड से कोहरा भी बढ़ रहा है. आज दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों के मुकाबले दृश्यता में सुधार देखने को मिला है. लेकिन फिर भी ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट हैं. आज की विजिबिलिटी 150 मीटर दर्ज की गई है. मिली सूचना के मुताबिक आज 11 ट्रेन लेट चल रहीं हैं. राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे और कम बिजिबिलिटी के कारण कुछ उड़ानों में भी देरी हुई है.

देखें दिल्ली में कोहरा-

#WATCH | Delhi: Dense fog can be seen gripping the national capital amidst the cold wave

