नई दिल्लीः दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास शाहीन बाग स्थित फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार को भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी दी. दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है. इस घटना के बाद कालिंदी कुंज और बोटैनिकल गार्डेन के बीच कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा स्थागति कर दी गई.

Delhi: Fire broke out in a furniture market in Shaheen Bagh near Kalindi Kunj metro station, early morning today; Delhi Metro services are temporarily suspended between Kalindi Kunj and Botanical Garden. pic.twitter.com/DvKsZJ7qS9

— ANI (@ANI) June 21, 2019