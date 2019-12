नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच स्थित रानी झांसी रोड पर चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर 22 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया. उन्होंने बताया कि 150 दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और 63 लोगों को इमारत से बाहर निकाला. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. दमकल अधिकारियों ने बताया कि 43 श्रमिक मारे गए और दो दमकल कर्मी घायल हुए हैं. उधर, दिल्ली पुलिस ने मामले में इमारत के मालिक रेहान को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा पुलिस ने मैनेजर फुरकान को भी हिरासत में लिया है

Delhi Police DCP North Monika Bhardwaj: Owner of the building Rehan and his manager Furkan have been arrested. We are investigating the matter. From the information we have, more or less there is no possibility of more bodies being recovered #DelhiFire pic.twitter.com/CMutI77ryo

