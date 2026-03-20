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दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी! राजधानी में चलाई गई 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, यहां चेक करें डिटेल

EV Bus Launch Delhi: राजधानी दिल्ली में रहने वालों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई हैं.

Published date india.com Published: March 20, 2026 3:13 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
delhi gets 300 new electric buses cm rekha gupta flags off service
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EV Bus Launch Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया. यह बसें अब दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी और लोगों को बेहतर सफर की सुविधा देंगी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को साफ, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देना है. इलेक्ट्रिक बसों के आने से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि इन बसों से प्रदूषण बहुत कम होता है.

कनेक्टिविटी और सुविधाओं में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नई बसों से दिल्ली में अलग-अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम समय लगेगा और भीड़ भी कम होगी. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों और रोजाना यात्रा करने वालों को इससे काफी राहत मिलेगी. सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन जितना बेहतर होगा, उतना ही लोग निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी.

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ईवी बसों का बढ़ता बेड़ा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पिछले एक साल में 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया गया है. यह एक बड़ी उपलब्धि है और इससे साफ पता चलता है कि सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाए, ताकि शहर की हवा साफ हो सके और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे.

नई बस सेवा

इस कार्यक्रम के दौरान नानकसर से गाज़ियाबाद के बीच नई अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू की गई. इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी. इसके अलावा, दिल्ली परिवहन निगम के एक नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया. यह नया भवन विभाग के कामकाज को और बेहतर बनाने में मदद करेगा. सरकार लगातार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है.

ईवी प्रोत्साहन और कार्यक्रम में मौजूद लोग

सरकार ने 2023 से बंद पड़े ईवी प्रोत्साहन पोर्टल को भी दोबारा शुरू कर दिया है. इसके तहत 12,877 लोगों को करीब 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है. इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह, विधायक तरविंदर सिंह मारवाह और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे. सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे दिल्ली के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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