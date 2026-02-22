Hindi India Hindi

Delhi Ghaziabad Meerut Namo Bharat Corridor To Begin Today Know Station Fare Route

आज से शुरू होगा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए स्टेशन-किराया-रूट के बारे में सबकुछ

Namo Bharat Corridor: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की नींव 8 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी. कॉरिडोर के आखिरी 27 किमी हिस्से का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे.

Delhi-Ghaziabad-Meerut Namo Bharat Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 फरवरी को दोपहर में करीब 12:30 बजे मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी करेंगे. पीएम मोदी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आखिरी 27 किमी हिस्से का उद्घाटन करेंगे.

एक बार पूरा 82.15 किमी का कॉरिडोर खुल जाने के बाद दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश का पहला पूरी तरह से चालू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट बन जाएगा. अभी कुल 82.15 किमी हिस्से में से 55 किमी न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चालू है. दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पीएम इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे.

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की डिटेल्स

कॉरिडोर की लंबाई- 82.15 किलोमीटर

एलिवेटेड लंबाई – 70 किलोमीटर. इसमें दिल्ली में 9.22 किमी हिस्सा है और यूपी में 60.57 किमी.

कॉरिडोर की अंडरग्राउंड लंबाई- 12 किलोमीटर. दिल्ली में 5 किमी और यूपी में 7 किमी.

पूरे कॉरिडोर में दिल्ली में हिस्सा लगभग 14 किलोमीटर है.

पूरे कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 68 किमी है.

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए दुहाई और मोदीपुरम में दो डिपो बनाए गए हैं.

प्रोजेक्ट पूरा होने की लागत 30,274 करोड़ रुपये है.

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में कौन से स्टेशन होंगे?

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशन हैं. इनमें से 11 अभी चालू हैं. कुल 16 स्टेशन जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम होंगे.

बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है. नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे. नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होने वाली मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी. इसकी अधिकतम स्पीड लगभग 120 किमी प्रति घंटा होगी. मेट्रो सभी निर्धारित पड़ावों सहित पूरी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय करेगी.

वहीं अगर नमो भारत ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन की गई है. नमो भारत ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय एक घंटे से भी कम कर देगी. हालांकि नमो भारत ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है. इसकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है.

एक बार जब पूरा दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर चालू हो जाएगा तो नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट में चलेंगी. यह हाई-स्पीड सर्विस दिल्ली में सराय काले खां और मेरठ में मोदीपुरम के बीच पूरे 82 किमी के हिस्से को लगभग 58 मिनट में कवर करेगी. इससे यात्रा के समय में कमी तो आएगी ही साथ ही ट्रैफिक और भीड़ फंसने की समस्या से भी निजात मिलेगी.

नमो भारत के लिए दिल्ली-मेरठ रूट का किराया कितना होगा?

स्टैंडर्ड क्लास का किराया तय की गई दूरी के आधार पर 20 रुपये से 150 तक होता है. प्रीमियम क्लास का किराया 30 रुपये से 225 रुपये तक होगा. हर नमो भारत ट्रेन का पहला कोच प्रीमियम कोच के तौर पर रिजर्व होता है. इसमें कुशन वाली रिक्लाइनिंग सीटें, ज़्यादा लेगरूम और ज़्यादा आराम के लिए चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं.

न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक की यात्रा का अभी स्टैंडर्ड क्लास में 150 रुपये में और प्रीमियम क्लास में 225 रुपये में तय की जा सकती है. मेरठ शहर के अंदर छोटी मेट्रो ट्रिप का किराया दूरी के आधार पर तय किया गया है जो कम से कम 20 रुपये से शुरू होता है.

बता दें कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की नींव 8 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी. प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के चार साल के अंदर 20 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के पहले ऑपरेशनल हिस्से का उद्घाटन किया था. 6 मार्च, 2024 को मोदी नगर नॉर्थ तक एक और 17 किमी का हिस्सा यात्रियों के लिए खोल दिया गया. अगस्त, 2024 में कॉरिडोर को मेरठ साउथ तक बढ़ा दिया गया. 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और दिल्ली में न्यू अशोक नगर को जोड़ने वाले 13 किमी के सेक्शन का उद्घाटन किया था.