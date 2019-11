नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जल्द ही ऑड-ईवन नियम को लागू करने वाली है. केजरीवाल सरकार के मुताबिक, यह नियम 4 नवंबर 2019 से लेकर 15 नवंबर 2019 तक लागू होगा. ऐसे में यातायात को सुगम करने और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय में थोड़ा बदलाव किया है. ऐसा करने के पीछे दिल्ली सरकार का मकसद जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मोटर वाहन एक साथ ना उतरे इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कार्यालयों के समय को बदलने का फैसला लिया है.

