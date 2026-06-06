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क्या है स्वच्छ परिवहन योजना? दिल्ली-NCR की सड़कों से हटाए जाएंगे पुराने ट्रक-बस, वाहन मालिकों को ऐसे मिलेगी सरकारी मदद

Delhi NCR clean mobility scheme: दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाने और गाड़ी मालिकों को नए BS-VI वाहनों पर शिफ्ट होने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 6, 2026, 11:12 AM IST
Delhi Government clean mobility scheme
दिल्ली सरकार की स्वच्छ परिवहन योजना (सांकेतिक चित्र)

 Union cabinet approves clean mobility scheme: दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने क्लीन मोबिलिटी स्कीम यानि स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दे दी है. दो साल के लिए लागू इस योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह नए बीएस-6 (BS-VI) मानक वाले वाहनों को लाया जाएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार पुराने वाहनों को बदलने और उन्हें स्क्रैप करने के लिए गाड़ी मालिकों को बेहतरीन प्रोत्साहन और वित्तीय मदद भी देगी.

क्या है स्वच्छ परिवहन योजना?

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई स्वच्छ परिवहन योजना दो साल के लिए लागू होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है. इसके तहत पुराने हो चुके ट्रकों और बसों के मालिकों को अपने वाहनों को नए बीएस-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों वाले सुरक्षित वाहनों से बदलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस योजना का लाभ केवल निजी वाहन मालिकों को मिलेगा और सभी सरकारी वाहनों को इस सब्सिडी स्कीम से बाहर रखा गया है.

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कितने बस-ट्रक मालिक होंगे प्रभावित?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रहे लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को स्वच्छ परिवहन योजना का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इसमें लगभग 1.91 लाख भारी और मध्यम मालवाहक ट्रक और लगभग 16,329 प्राइवेट और पब्लिक बसें शामिल हैं. इस योजना के आने से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो भारी खर्च के डर से अपनी पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, जिससे प्रदूषण कंट्रोल के साथ-साथ उनका कारोबार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा.

BS-3 और BS-4 गाड़ियों को दो ऑप्शन

स्वच्छ परिवहन योजना के के अनुसार बीएस-3 (BS-III) या उससे भी पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ में ही भेजना होगा. वहीं, कम पुराने बीएस-4 (BS-IV) वाहनों के मालिकों को दो विकल्प दिए गए हैं, या तो वे अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाकर प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाएं, या फिर उन्हें दिल्ली-एनसीआर की सीमा से बाहर ऐसे चुनिंदा इलाकों में बेच दें जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के दायरे में नहीं आते हैं.

पुराने बस-ट्रक को हटाना जरूरी?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में PM 2.5 प्रदूषण में लगभग 23 फीसदी हिस्सेदारी अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होती है. एक आंकड़े के अनुसार, कुल गाड़ियों में पुराने ट्रकों और बसों की हिस्सेदारी भले ही सिर्फ 3 फीसदी हो. वहीं, 15 साल पुराना कमर्शियल वाहन नए बीएस-6 गाड़ियों की तुलना में 11 गुना अधिक पार्टिकुलेट मैटर और 6 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ता है.

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गाड़ी मालिकों को कैसे मिलेगी मदद?

रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ी मालिकों को BS-6 गाड़ियां खरीदने पर सरकार की तरफ से वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा, पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपेज सेंटर्स पर ले जाने पर गाड़ी मालिकों को स्क्रैप वैल्यू के साथ-साथ एक विशेष स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वे नई गाड़ी खरीदते समय टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट पाने के लिए कर सकेंगे.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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