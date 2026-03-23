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अप्रैल में दिल्ली वासियों को लगेगा एक और बड़ा झटका! बढ़ सकती हैं बिजली की दरें, सरकार को चुकाना है बकाया

दिल्ली सरकार 3 निजी बिजली वितरण कंपनियों, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने की तैयारी में है. यही कारण है कि बिजली दरें बढ़ने की संभावना है.

Published date india.com Published: March 23, 2026 12:13 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट-IANS)
(फोटो क्रेडिट-IANS)

Delhi Power Tariff Hike: दिल्ली में अप्रैल महीने से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं. दिल्ली सरकार की ओर से तीन बिजली वितरण कंपनियों को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित भुगतान की तैयारी किए जाने के बीच अप्रैल से बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है.

पूरा मामला जानिए

दिल्ली सरकार 3 निजी बिजली वितरण कंपनियों, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने की तैयारी में है. यही कारण है कि बिजली दरें बढ़ने की संभावना है. दरअसल बीते साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि इन तीनों कंपनियों को सात वर्षों में 27,200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए. इसमें अन्य खर्चों का अलग से भुगतान करने का आदेश भी शामिल था.

बता दें कि दिल्ली सरकार पर बीआरपीएल का 19,174 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल का 12,333 करोड़ रुपये और टीपीडीडीएल का 7,046 करोड़ रुपये बकाया है. दिल्ली में इस समय भाजपा की सरकार है. इससे पहले 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बिजली की दरों में एक बार भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी. दिल्ली की पूर्व सरकार ने बिजली पर भारी सब्सिडी भी दी थी.

समाचार एजेंसी पीटाआई के अनुसार, सरकार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए बिजली शुल्क में वृद्धि पर रियायत देने की योजना भी बना रही है. अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो यह पहले से ही गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ा झटका होगा.

पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं दिल्ली के लोग

बिजली दरें में संभावित बढ़ोतरी की खबर ऐसे समय आई है जब दिल्ली में लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं. दरअसल शहर को पानी सप्लाई करने वाले चंद्रावल प्‍लांट में एक बड़ी पाइपलाइन फटने से हालात बिगड़ गए हैं. इस घटना के बाद लाखों लीटर पानी पंप हाउस में भर गया, जिससे पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है. हादसे के बाद पंप हाउस में लगे सभी जरूरी उपकरण पानी में डूब गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, पहले पंप हाउस से पानी निकाला जाएगा और फिर उपकरणों को सुखाकर ठीक किया जाएगा. यह पूरा काम आसान नहीं है और इसमें कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है. इस तकनीकी खराबी का असर दिल्ली के करोल बाग, झंडेवालान, सिविल लाइंस और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में पड़ा है. पटेल नगर और NDMC क्षेत्र में कम दबाव के साथ पानी मिल रहा है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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