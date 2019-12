नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की ‘‘पुरजोर सिफारिश’’ की है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की अनुशंसाओं के साथ फाइल को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया है.

Delhi Minister (Home) Satyendar Jain’s noting on recommendation to reject mercy petition applied by one of the convicts in Nirbhaya case: This is the most heinous crime of extreme brutality committed by the appellant. 1/2 https://t.co/x6PBwTck0P pic.twitter.com/gMbjTlpg4M

— ANI (@ANI) December 1, 2019