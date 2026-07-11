दिल्ली के सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए AI स्मार्ट टॉयलेट, 5 स्टूडेंट्स को मिला अमेरिका जाने का टिकट

Saksham Yojana Delh CM rekha gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सक्षम योजना के तहत शिक्षा, तकनीक और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहलों की शुरुआत की है. सक्षम योजना के तहत शालीमार बाग में देश के पहले AI-Integrated स्मार्ट टॉयलेट लगाया गया है. वहीं, राज्य के होनहार छात्रों को सीधे अमेरिका के स्पेस सेंटर (USSRC) भेजने की भी तैयारी है, आइये जानते हैं कैसे...

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सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

शालीमार बाग के सरकारी स्कूल में भारत का पहला AI-Integrated स्मार्ट स्कूल टॉयलेट लगाया गया है,

STEM इनोवेशन लैब्स के टॉप-5 होनहार छात्रों को अमेरिका के यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के स्पेस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह प्रायोजित एयर टिकट दिए गए,

3,000 छात्राओं के लिए मेडिकल चेकअप, चश्मा वितरण, स्वास्थ्य जांच और मेंस्ट्रुअल हाइजीन ट्रेनिंग की पहल शुरू की गई,

कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 137 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पर उतारे गए,

Delhi CM Rekha Gupta Saksham Yojana: दिल्ली की शिक्षा क्रांति अब केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अमेरिकी स्पेस सेंटर के आसमान को छूने लगी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सक्षम योजना के अंतर्गत दिल्लीवासियों और खास तौर पर स्कूली बच्चों को आधुनिक तकनीक, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं और शानदार स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी सौगात दी है. लाडली फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुए इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभाओं को संसाधनों की कमी से निकालकर सीधे अवसरों के सागर से जोड़ना है.

देश का पहला AI-Integrated स्मार्ट टॉयलेट

इस मेगा लॉन्च का सबसे अनोखा आकर्षण शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में बना देश का पहला AI-Integrated Smart School Toilet रहा. ये तकनीक आधारित स्मार्ट शौचालय स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छता के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा. इसके साथ ही, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को डिजिटल युग के लिए तैयार करते हुए STEM Innovation Labs, आधुनिक कंप्यूटर लैब्स और स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपनी युवा प्रतिभाओं को हर सीमा से आजाद कर रहा है. सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अब विश्वस्तरीय शिक्षा और तकनीक घर के पास ही मिल सकेगी.

आज सक्षम योजना के अंतर्गत शिक्षा और तकनीक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। ◼️ शालीमार बाग विधानसभा स्थित राजकीय विद्यालय में देश के प्रथम AI-Integrated Smart School Toilets का लोकार्पण ◼️ दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में STEM Innovation Labs की शुरुआत ◼️ आधुनिक… pic.twitter.com/Ec4IHA3PQr — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 9, 2026

स्टूडेंट्स को अमेरिका का ‘स्पेस टिकट’

इस कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पल वह था, जब मुख्यमंत्री ने STEM लैब्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉप-5 होनहार छात्र-छात्राओं को मंच पर बुलाया. इन बच्चों को ‘यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एंड रॉकेट सेंटर’ (USSRC) के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए सीधे अमेरिका जाने का पूरी तरह से प्रायोजित (Fully-Sponsored) हवाई टिकट दिया गया. सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है, जहां वे सीधे नासा और स्पेस साइंस की बारीकियां सीखेंगे.

लाडली फाउंडेशन का साथ

सिर्फ तकनीक ही नहीं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया गया. लाडली फाउंडेशन के सहयोग से 3,000 छात्राओं के लिए मेडिकल चेकअप, आई स्क्रीनिंग, चश्मा वितरण और मेंस्ट्रुअल हाइजीन ट्रेनिंग की शुरुआत की गई. इसके अलावा, शालीमार बाग में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 137 इलेक्ट्रिक वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की गईं. ये गाड़ियां बिना प्रदूषण फैलाए चार अलग-अलग जोनों में घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी, जिससे पूरा इलाका साफ-सुथरा और स्वच्छ रहेगा.