नई दिल्ली: लंबे लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार आर्थिक हालातों को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है. पहले सरकार ने शराब की दुकानों से पाबंदी हटाई जिससे सरकार को आमदनी हो सके. अब केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है ताकि बंद पड़े काम को गति मिल सके. दिल्ली में कंस्ट्रक्श के क्षेत्र में लगे कामगारों का रजिस्ट्रेश फिर से शुरू होने जा रहा है. राजधानी में 15 मई 2020 से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पंजीकरण शुरू किया जाएगा. इस बात की जानकारी मंत्री

सरकार लगातार प्रवासी कामगारों को रोकने की कोशिश कर रही है. सरकार के लिए यह एक बड़ा प्रश्न है कि यदि सभी प्रवासी मजदूर वापस चले गए तो बंद पड़े काम को कैसे शुरू किया जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फिर से वर्कर्स का पंजीकरण शुरू करके जल्द से जल्द बंद पड़े काम को शुरू किया जाए और मजदूरों की कमाई फिर से शुरू हो.

Online registration from May 15 will also begin for renewal and registration of new workers. Website link will be made available on May 15 and registration shall continue till May 25. After May 25 verification process will take place: Delhi Labour Minister Gopal Rai https://t.co/pPlARl2uHh pic.twitter.com/iJGQkMJghl Also Read - उर्जा मंत्रालय में कोरोना की दस्तक, एक कर्मचारी संक्रमित, श्रमशक्ति भवन सील

— ANI (@ANI) May 11, 2020