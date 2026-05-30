अब महिलाओं को मोहल्ले में ही मिलेगा 'पिंक पास', दिल्ली सरकार गली-गली लगाने जा रही कैंप, जानें कब और किन डॉक्यूमेंट्स से मिलेगा पास

Delhi Pink Saheli Smart Card pass: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें DTC बस पिंक पास बनवाने के लिए लंबी लाइन और भीड़ में खड़े रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार कागज टिकट को अब पिंक कार्ड में बदलने जा रही है. वहीं, अगस्त से कागज टिकट पूरी तरह से बंद पड़ जाएगी. महिलाओं को पिंक कार्ड खरीदने के लिए भीषण गर्मी में परेशान ना होना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने शहर के अधिंकाश मोहल्ले और गली-कूचों में ही स्पेशल कैंप लगाने जा रही है.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, 2 मार्च 2026 को शुरू की गई दिल्ली सरकार की एक डिजिटल पहल है. इस कार्ड के बाद अब आपको बस में कंडक्टर से बार-बार कागज की गुलाबी टिकट यानी पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड एक तरह का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) है, जिसे बस में चढ़ते ही सिर्फ टैप करना होगा और आपकी फ्री यात्रा अपने आप डिजिटली रजिस्टर हो जाएगी.
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अगर आप अब भी पुरानी कागज वाली पिंक टिकटों के भरोसे यात्रा कर रही हैं, तो संभल जाइए क्योंकि इनका समय अब पूरा होने वाला है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस साल जुलाई के अंत तक पुरानी कागज वाली पिंक टिकटों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. वहीं, अगस्त महीने से केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वाले ही DTC बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे.
तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के बीच महिलाओं को SDM ऑफिस या डीटीसी डिपो की लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए सरकार कैंप लगाने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सरकार स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ मिलकर आपके मोहल्ले में ही कैंप लगाएगी. इसकी शुरुआत रविवार से सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके से होने जा रही है, जिसे धीरे-धीरे दिल्ली के अन्य सभी इलाकों में भी विस्तारित किया जाएगा.
पिंक डिजिटल स्मार्ट कार्ड योजना मुख्य रूप से दिल्ली में रहने वाली सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए चलाई जा रही है. दिल्ली की रहने वाली वो हर महिला और लड़की जिसकी उम्र 12 साल से अधिक है, वह इस योजना के तहत अपना कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवा सकती है. यह कार्ड न सिर्फ बस यात्रा मुफ्त करेगा बल्कि इसमें पैसे डालकर इसे दिल्ली मेट्रो, नमो भारत और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नॉर्मल कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा.
पिंक डिजिटल स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए आवेदक के पास दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए. कैंप में मौजूद सरकारी अधिकारी इन डॉक्युमेंट्स की जांच करेंगे और आपका डिजिटल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड हाथों-हाथ तैयार कर दिया जाएगा.
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