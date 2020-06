नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में शनिवार को टिड्डी दल के हमले की आंशका के मद्देनजर दिल्‍ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है. दिल्‍ली सरकार ने यह फैसला तब लिया जब, आज शनिवार को गुरुग्राम में टिड्डी दल ने हमला कर दिया. फरीदाबाद में टिड्डी दल ने अपना कहर ढ़ाया है. Also Read - locusts Attack In Gurugram: गुरुग्राम में टिड्डियों का आतंक, वीडियो में दिखा भयावह मंजर

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि गुरुग्राम में टिड्डी हमले पर आपात बैठक के बाद दिल्ली सरकार स्थिति से निपटने के लिए परामर्श जारी करेगी. Also Read - दिल्ली सरकार अपने तीन अस्पतालों में ज्यादा संख्या में आईसीयू बेड लगाएगी : केजरीवाल

टिड्डी दल गुरुग्राम पहुंचा, फिलहाल दिल्ली का रुख नहीं

देश के अनेक हिस्सों में कहर मचा चुके टिड्डी दल अब दिल्ली से सटे हरियाण के गुरुग्राम पहुंच गए हैं और यहां शनिवार को अनेक स्थानों पर आसमान में टिड्डियों का जाल सा छा गया। लेकिन फिलहाल इनके राष्ट्रीय राजधानी का रुख करने के आसार नहीं है. Also Read - दिल्‍ली में सुबह हुई बारिश, देश के कई राज्‍यों में होगी तेज बारिश, 4-5 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम

Haryana: Swarm of locusts seen in Faridabad today; visuals from Sector-30

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर पहुंचे थे टिड्डी दल

अधिकारियों ने ने बताया कि करीब दो किलोमीटर में फैले टिड्डी दल उपनगरीय शहर को पार करते हुए

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर पहुंचे, लेकिन दिल्ली का रुख नहीं किया.

टिड्डी दल हरियाणा के पलवल की ओर बढ़ गए

टिड्डी चेतावनी संगठन, कृषि मंत्रालय से जुड़े के़ एल. गुर्जर ने कहा, ”टिड्डी दल पश्च‍िम से पूर्व की ओर आए हैं. इन्होंने सुबह 11.30 बजे गुरुग्राम में प्रवेश किया.” उन्होंने बताया कि टिड्डी दल बाद में हरियाणा के पलवल की ओर बढ़ गए. गुरुग्राम के अनेक निवासियों ने ऊंची इमारतों से टिड्डियों के पेड़-पौधों पर और मकानों की छतों पर छा जाने के वीडियो साझा किए.

Haryana: Drums being beaten by locals in Jhajjar to drive away the swarms of locusts, while district administration is using sirens to scare away the insects.

