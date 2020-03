नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विनिर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की जीविका प्रभावित हो रही है, ऐसे में दिल्ली सरकार प्रत्येक मजदूर को पांच-पांच हजार रुपए देगी. मंगलवार शाम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 40 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 से कम होकर 23 हो गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दिल्ली कोरोना वायरस महामारी के तीसरे चरण में पहुंचने की स्थिति में जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर सलाह देने के लिए उन्होंने पांच डॉक्टरों की एक टीम गठित की है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस टीम को 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

केजरीवाल ने कहा कि यह अच्छी खबर है कि कुछ मरीज स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने सावधान किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ अभी आगे लंबी लड़ाई चलनी है. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे की मदद करें.

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि लोग कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मोर्चा संभाले हुए पेशेवरों, यथा… डॉक्टरों, नर्सों, पायलटों और विमान परिचारिकाओं के साथ भेद-भाव ना करें.

#WATCH Delhi CM Arvind Kejriwal: On the request of Prime Minister we clapped for our doctors, nurses and others who are giving essential services. But now I am getting information that a landlord has forcefully evicted a nurse tenant as works among #coronavirus patients. pic.twitter.com/cx9VQKchQN

