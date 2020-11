#Delhi #NightCurfew Latest News: नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया कि वह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी. Also Read - किसान विरोध प्रदर्शन: हरियाणा पुलिस की अपील, NH 10 और NH 44 पर यात्रा करने से बचें, हो सकती है मुश्किल

अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा, "हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहे हैं. इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है."

अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा. दिल्‍ली सरकार ने कहा, "सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोविड-19 सक्रिय है?" दिल्ली सरकार के वकील ने उत्तर दिया, "संभवत: तीन से चार दिन में फैसला किया जाएगा."

Delhi HC says it’s now for Delhi Govt to take a call as to whether night curfew is required to be imposed in Delhi or some parts of it or other measures need to be adopted to contain COVID; asks Delhi Govt to take decision on this aspect & implement it without losing further time pic.twitter.com/GxUrPG6wsN

— ANI (@ANI) November 26, 2020