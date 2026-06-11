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DTC बस- मेट्रो से ऑफिस जाने वालों की बढ़ेगी कमाई! दिल्ली सरकार सैलरी में देगी एक्सट्रा पैसे, जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Delhi Govt Transport Allowance Incentive: दिल्ली सरकार (GNCTD) ने अपने कर्मचारियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है. अब जो कर्मचारी सरकारी बस या मेट्रो से सफर करेंगे और अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% कॉमन मोबिलिटी कार्ड में इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सैलरी में 10% एक्सट्रा अलाउंस मिलेगा.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 11, 2026, 12:10 PM IST
Delhi Govt Transport Allowance Incentive
दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस (इमेज सांकेतिक तौर पर है)

GNCTD employee public transport benefit Scheme: दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट निर्भरता बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है. इस पहल के अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी सरकारी बस या मेट्रो से सफर करेंगे, उन्हें हर महीने एक्सट्रा पैसा दिया जाएगा. वित्त विभाग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की जेब का खर्च काफी कम हो जाएगा.

दिल्ली सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम

दिल्ली सरकार (GNCTD) के नए प्रोत्साहन स्कीम के तहत, जो सरकारी कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें उनके कुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर 10% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. ये एक्स्ट्रा पैसा हर महीने सीधे कर्मचारियों की सैलरी के साथ जुड़कर आएगा. सरकार इस योजना के सहारे, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है.

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कैसे काम करेगा कॉमन मोबिलिटी कार्ड?

दिल्ली सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक आसान नियम बनाया है. इसमें कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले बेसिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस (बिना डीए के) का कम से कम 25% हिस्सा डीटीसी (DTC) के कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रिचार्ज कराना होगा. कर्मचारियों की सहमति मिलने के बाद उन्हें डीटीसी की तरफ से कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया जाएगा. हर महीने उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा इस कार्ड में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वे बस और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकेंगे.

बाकी बचा हुआ 75% ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साथ में 10% का एक्स्ट्रा बोनस कर्मचारी को सैलरी के साथ मिल जाएगा. इसके अलावा, पूरे 100% अलाउंस पर मिलने वाला DA (महंगाई भत्ता) भी पहले की तरह मिलता रहेगा.

क्या कर्मचारियों पर लागू होगा?

कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल होगा कि क्या इस योजना में शामिल होना जरूरी है? तो इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं. दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को पूरी तरह से वैकल्पिक/ऑप्शनल रखा है. जो कर्मचारी इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वे पहले की तरह अपना पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें बस अपने विभाग के मुखिया को इसके बारे में सूचना देनी होगी.

कब तक लागू है योजना?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने वाली इस योजना का लाभ दिल्ली सरकार (GNCTD) के सभी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा, दिल्ली सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसायटियों और सरकारी अनुदान पाने वाले संस्थानों के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे. सरकार ने फिलहाल इस स्कीम को ट्रायल के तौर पर शुरुआती 6 महीनों के लिए लागू किया है. इसके बाद योजना के नतीजों की समीक्षा की जाएगी. यदि इस दौरान इसके अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, तो इसे आगे के लिए भी बढ़ाया जा सकता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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