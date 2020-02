Delhi violence: दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मारे गए हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल के परिवार को दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपए का मुआवजा देगी. केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा, ”दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार हम हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे.”

मुख्यमंत्री ने मंगलवार हेड कॉन्स्टेबल के परिवार से मुलाकात की थी. केजरीवाल ने कहा, ”घृणा और हिंसा की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दिल्ली का आम आदमी हिंसा में शामिल नहीं है, इसमें बाहरी लोग, कुछ राजनीतिक तत्व शामिल हैं.”

Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi Assembly: I want to assure the family of Delhi Police Head Constable Rattan Lal ji that we will take care of them. We will give a compensation of Rs 1 Crore and a job to a member of his family. pic.twitter.com/ifh9UernLI

— ANI (@ANI) February 26, 2020