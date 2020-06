नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण बीते दिनों कई बार दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-गाजियाबाद सीमाओं को राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासनों द्वारा सील किया गया था. लेकिन फिलहाल इस रूट से आ रहे लोगों के गाड़ियों की पुलिस द्वारा तलाशी ली जा रही है. दिल्ली-गुरुग्राम और गाजियाबाद-गाजीपुर सड़क सीमा पर पुलिसकर्मियों द्वारा तलाशी का नजारा देखने को मिला. Also Read - कोरोना वॉरियर: यह महिला अपने बचत के पैसे खर्च कर लखनऊ की गलियों को कर रही सैनिटाइज

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 8 जून तक दिल्ली की सीमाओं को सील करने का निर्देश दिया गया था. इस दौरान सिर्फ जरूरत के सामानों और जरूरतमंद लोगों को ही सीमा पर आवाजाही की इजाजत दी गई थी. हालांकि सीमा सील करने को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से जवाब भी मांगा है.

Police check vehicles at Delhi-Gurugram border as people commute through the route.

Delhi CM Arvind Kejriwal on June 1 had announced that the national capital borders will be sealed for the next one week and only essential services will be exempted. pic.twitter.com/q8ZfMQy1op

— ANI (@ANI) June 7, 2020