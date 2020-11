Delhi-Gurugram Border jaam Latest News: किसानों के उग्र प्रदर्शन के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है. नए किसान बिल के विरोध में लाखों किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ऐहतियात के तौर पर सघन चेकिंग भी कर ही है. तलाशी अभियान का असर शुक्रवार सुबह दिल्ली गुरुग्राम बार्डर पर भी देखने को मिला. किसानों के प्रदर्शन और सघन चेकिंग के चलते शुक्रवार को काफी लंबा जाम लगा रहा जिससे सुबह ऑफिस आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. Also Read - पंजाब से हरियाणा, दिल्‍ली तक किसान मार्च की गूंज, पानी की बौछारें, आंसू गैस, लाठी चार्ज...पूरे हंगामें की खास Pics

आज आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी जाने वाले कई मार्गों पर भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस ने वाहन जांच तेज कर दी. आज पंजाब के किसानों का मार्च पांच राजमार्गों के माध्यम से दिल्ली पहुंचने वाला है.

Delhi: Traffic jam at Delhi-Gurugram border, due to checking of vehicles by police, in view of farmers' protest march.

CISF personnel also deployed on Delhi-Gurugram border. pic.twitter.com/VBPxwYoL1Q

CISF personnel also deployed on Delhi-Gurugram border. pic.twitter.com/VBPxwYoL1Q

