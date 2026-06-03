दिल्ली जिमखाना विवाद; क्लब बंद होगा तो बुजुर्गों और खिलाड़ियों का क्या होगा? जानिए पूरी बहस

दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर उठे विवाद ने राजधानी में खेल और मनोरंजन सुविधाओं की कमी पर बहस छेड़ दी है. माना जा रहा है कि क्लब बंद करने के बजाय दिल्ली में खेल ढांचे का व्यापक विस्तार ज्यादा जरूरी है.

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Delhi Gymkhana Club: राजधानी दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद ने राजधानी के शहरी विकास मॉडल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ये मामला केवल एक प्रतिष्ठित क्लब तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में खेल, मनोरंजन और सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ है.

दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद जीवन गुणवत्ता के कई पैमानों पर पिछड़ती दिखाई देती है. बढ़ता प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, सीमित हरित क्षेत्र और खेल सुविधाओं की कमी शहरवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का तर्क है कि खेल और मनोरंजन से जुड़े संस्थानों की संख्या घटाने के बजाय उन्हें बढ़ाने की जरूरत है.

27 एकड़ क्षेत्र में फैला है जिमखाना क्लब

दिल्ली जिमखाना क्लब लगभग 27 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, जिम, लाइब्रेरी, वॉकिंग ट्रैक और बड़े खुले मैदान जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. सालों से ये जगह खिलाड़ियों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और परिवारों के लिए सामाजिक व खेल गतिविधियों का केंद्र रहा है.

शहरी योजनाकारों का कहना है कि दुनिया के प्रमुख शहरों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए खेल और सामुदायिक ढांचे में बड़े निवेश किए हैं. सिंगापुर, ज्यूरिख, कोपेनहेगन और मेलबर्न जैसे शहरों में पार्क, सामुदायिक क्लब, स्विमिंग सेंटर और खेल परिसरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है. इन सुविधाओं का लाभ केवल खिलाड़ियों को नहीं बल्कि आम नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों को भी मिलता है.

दिल्ली की स्थिति अलग

दिल्ली की स्थिति इससे काफी अलग है. करोड़ों की आबादी वाले शहर में सार्वजनिक खेल परिसरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. कई सुविधाओं में सदस्यता सीमित है और नई जगहों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है. नतीजतन बड़ी आबादी के पास नियमित खेल और मनोरंजन गतिविधियों तक आसान पहुंच नहीं है.

मामले से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि जिमखाना जैसी संस्थाओं को खत्म किया जाता है तो वहां से जुड़े हजारों सदस्य और परिवार निजी क्लबों की तरफ रुख करने को मजबूर हो सकते हैं. लेकिन निजी क्लबों की सदस्यता फीस इतनी ज्यादा होती है कि मिडिल क्लास और रिटायर नागरिकों के लिए उन्हें वहन करना आसान नहीं है. इससे सामाजिक और खेल सुविधाओं तक पहुंच और ज्यादा सीमित हो सकती है.

विवाद ने खड़े किए कई सवाल

इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल सामने रखा है. क्या समस्या का समाधान किसी मौजूदा सुविधा को बंद करना है, या नई और बेहतर सुविधाएं विकसित करना? कई जानकारों का सुझाव है कि सरकार को दिल्ली में ज्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक स्विमिंग पूल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र विकसित करने चाहिए. इससे शहर की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे.

दिल्ली जिमखाना विवाद को केवल जमीन विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. ये राजधानी में खेल स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन से जुड़ी बुनियादी जरूरतों पर पुनर्विचार का अवसर भी है. अगर दिल्ली को वैश्विक स्तर का रहने योग्य शहर बनाना है तो खेल और मनोरंजन सुविधाओं के विस्तार को शहरी विकास की प्राथमिकता बनाना होगा.