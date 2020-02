नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे पुलिस आयुक्त को भाजपा के तीन नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दें. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की हिंसा मामले में कहा, हम इस देश में एक और 1984 नहीं होने दे सकते.

जस्‍ट‍िस एस. मुरलीधर और जस्‍ट‍िस तलवंत सिंह की पीठ संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उत्तरपूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम को लोगों के बीच विश्वास निर्माण के लिए प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करना चाहिए. यह समय है बाहर तक पहुंचने का है.

हाईकोर्ट ने कहा कि बाहर के हालात बहुत ही खराब हैं. हाईकोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, डीसीपी (अपराध) से कहा कि क्या उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण का वीडियो क्लिप देखा है, उस क्लिप को अदालत कक्ष में चलाया गया.

Delhi violence matter in Delhi HC: Justice Muralidhar says we are surprised at the conduct of the police. HC also asks SG to advise the police commissioner on the registration of an FIR against the BJP leaders who made hate speeches; Hearing to held 2:30pm again https://t.co/b2Ho1bXYhw

