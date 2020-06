नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. यही नहीं राजधानी दिल्ली कोरोना से काफी तेजी से प्रभावित हो रही है. इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार की रात तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बता दें उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दर्ज की गई है. आज उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा. Also Read - Coronavirus In India Update: कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंचने वाली है 10 हजार, इन राज्यों का है बुरा हाल

बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को तबियत खराब हुई थी. इस दौरान उन्हें गले में खरास और तबियत खराब होने की शिकायत थी. इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था. हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है उसके मद्देनजर केंद्र और दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है. बीते दिनों अमित शाह ने दो बैठक बुलाई. बैठक में शामिल होने के बाद सीएम केजरीवाल ने बैठक को सकारात्मक बताया था और कहा था कि हम मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे.

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) June 16, 2020