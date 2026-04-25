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Delhi Heat Wave Action Plan 2026 Cool Rooms Water Bell Preparedness

दिल्ली का 'हीट शील्ड प्लान' 2026; लू से पहले ही तैयार राजधानी, कूल रूम से वाटर बेल तक बड़ा सुरक्षा कवच

दिल्ली ने हीट वेव से निपटने के लिए 2026 में व्यापक तैयारी की है. अस्पतालों में कूल रूम, एम्बुलेंस अलर्ट, स्कूलों में वॉटर बेल और अन्य सुविधाओं के जरिए सरकार ने समय रहते नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.

Delhi Heat Wave Action Plan: दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार ने 2026 के लिए एक व्यापक तैयारी वाला प्लान लागू किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के नेतृत्व में तैयार किया गया ‘Heat Wave Action Plan 2026’ राजधानी में आपदा प्रबंधन की नई मिसाल बनकर उभर रहा है. इस योजना का मकसद केवल संकट के समय प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

अस्पतालों में स्पेशल ‘कूल रूम’

इस योजना के तहत शहर के 30 से ज्यादा अस्पतालों में स्पेशल ‘कूल रूम’ बनाए गए हैं, जहां लू से प्रभावित मरीजों को तुरंत राहत मिल सके. इन कूल रूम्स में तापमान नियंत्रित रखने के लिए एडवांस डिवाइज लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके और उनकी हालत बिगड़ने से रोकी जा सके.

अलर्ट मोड पर 330 एम्बुलेंस

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 330 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इन एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. इसके अलावा, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे हीट वेव से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से संभाल सकें.

स्कूलों में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है. ‘वॉटर बेल’ सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत तय समय पर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा स्कूल परिसरों में ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाटर एटीएम और कूलिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं.

सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों और श्रमिकों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. शहर के विभिन्न हिस्सों में आश्रय स्थल और कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां लोग गर्मी से बचने के लिए ठहर सकते हैं. निर्माण स्थलों और अन्य कार्यस्थलों पर काम के समय में बदलाव किया गया है, ताकि मजदूरों को तेज धूप में काम न करना पड़े.

IMD की अहम भूमिका

इस पूरी योजना में मौसम विभाग की अहम भूमिका है. IMD की तरफ से जारी किए जाने वाले कलर-कोडेड अलर्ट के आधार पर प्रशासन समय रहते कदम उठा रहा है. इससे खतरे के स्तर के अनुसार तुरंत कार्रवाई संभव हो रही है. फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे स्वास्थ्यकर्मी, सिविल डिफेंस स्टाफ और अन्य आपात सेवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये टीमें किसी भी स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं.

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