  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Heatwave Imd Warning North India Temperature 45 Degree Celsius

दिल्ली बन रही आग का गोला! 45°C के पार पहुंचा तापमान, IMD का बड़ा अलर्ट- उत्तर भारत पर भारी पड़ सकते हैं अगले 5 दिन

दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीटवेव बढ़ने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Published date india.com Published: May 18, 2026 7:25 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दिल्ली बन रही आग का गोला! 45°C के पार पहुंचा तापमान, IMD का बड़ा अलर्ट- उत्तर भारत पर भारी पड़ सकते हैं अगले 5 दिन

Delhi Heatwave: देश की राजधानी दिल्ली इस समय तेज गर्मी की चपेट में है. सोमवार (18 मई, 2026) को दिल्ली का तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले चार से पांच दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भीषण हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. नागपुर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कुछ इलाकों में पारा 48 डिग्री के करीब बताया जा रहा है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी का असर ज्यादा व्यापक और खतरनाक दिखाई दे रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार चल रही सूखी और गर्म हवाएं हैं. राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली तेज पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही हैं. इसके अलावा आसमान साफ होने और बादल नहीं बनने की वजह से जमीन तेजी से गर्म हो रही है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आ रही हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं. कई जगहों पर लू जैसी स्थिति बन गई है. डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, लंबे समय तक तेज धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

भीषण गर्मी का असर बिजली और पानी की मांग पर भी साफ दिखाई दे रहा है. एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई शहरों में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है. वहीं, लगातार सूखे हालात के चलते पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

भारत में बढ़ रही हीटवेव

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में हीटवेव लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों में गर्मी का मौसम ज्यादा लंबा और खतरनाक होता जा रहा है. कई बार तेज गर्मी के बाद अचानक धूल भरी आंधी, तूफान या भारी बारिश भी देखने को मिलती है.

IMD का कहना है कि फिलहाल उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं. जब तक कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं होता, तब तक लोगों को इसी तरह की तपती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.