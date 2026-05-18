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Delhi Heatwave Imd Warning North India Temperature 45 Degree Celsius

दिल्ली बन रही आग का गोला! 45°C के पार पहुंचा तापमान, IMD का बड़ा अलर्ट- उत्तर भारत पर भारी पड़ सकते हैं अगले 5 दिन

दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीटवेव बढ़ने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Delhi Heatwave: देश की राजधानी दिल्ली इस समय तेज गर्मी की चपेट में है. सोमवार (18 मई, 2026) को दिल्ली का तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले चार से पांच दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भीषण हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. नागपुर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कुछ इलाकों में पारा 48 डिग्री के करीब बताया जा रहा है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी का असर ज्यादा व्यापक और खतरनाक दिखाई दे रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार चल रही सूखी और गर्म हवाएं हैं. राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली तेज पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही हैं. इसके अलावा आसमान साफ होने और बादल नहीं बनने की वजह से जमीन तेजी से गर्म हो रही है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आ रही हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं. कई जगहों पर लू जैसी स्थिति बन गई है. डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, लंबे समय तक तेज धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

भीषण गर्मी का असर बिजली और पानी की मांग पर भी साफ दिखाई दे रहा है. एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई शहरों में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है. वहीं, लगातार सूखे हालात के चलते पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है.

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भारत में बढ़ रही हीटवेव

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में हीटवेव लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों में गर्मी का मौसम ज्यादा लंबा और खतरनाक होता जा रहा है. कई बार तेज गर्मी के बाद अचानक धूल भरी आंधी, तूफान या भारी बारिश भी देखने को मिलती है.

IMD का कहना है कि फिलहाल उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं. जब तक कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं होता, तब तक लोगों को इसी तरह की तपती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है.