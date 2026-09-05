दिल्ली में बारिश का कहर, उड़ानों पर पड़ा असर; इंडिगो और एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Flight Advisory: नई दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश का असर हवाई सफर पर भी देखने को मिला. दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब मौसम के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुछ उड़ानों के संचालन में देरी की आशंका जताई गई. इसके बाद इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की. एयरलाइंस ने यात्रियों से सफर पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने को कहा.
देश की बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बताया कि दिल्ली में खराब मौसम के चलते उड़ानों के संचालन में देरी हो सकती है. एयरलाइन ने यात्रियों से कहा कि वे एयरपोर्ट के लिए घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें. साथ ही यात्रियों को सामान्य से कुछ ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है. बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो सकती है. ऐसे में एयरपोर्ट तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है.
टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने भी दिल्ली से आने-जाने वाले यात्रियों को खराब मौसम को लेकर सावधान किया है. एयरलाइन ने बताया कि बारिश और मौसम की स्थिति के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा जानकारी जरूर देख लें. अगर फ्लाइट के समय में कोई बदलाव होता है या देरी होती है, तो एयरलाइन की ओर से दी गई जानकारी पर ध्यान दें. इससे एयरपोर्ट पर बेवजह इंतजार करने से बचा जा सकता है.
दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली GMR ने कहा कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास खराब मौसम की संभावना है. हालांकि, फिलहाल एयरपोर्ट का ऑपरेशन सामान्य तरीके से जारी है. यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाए रखने के लिए ग्राउंड टीमें एयरलाइंस और दूसरी संबंधित टीमों के साथ लगातार संपर्क में हैं. एयरपोर्ट की ओर से भी यात्रियों को अपनी फ्लाइट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है.
दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी शनिवार सुबह बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ. पालम एयरपोर्ट टनल, गीता कॉलोनी, मंडी हाउस और सुब्रतो पार्क जैसे इलाकों में जलभराव की जानकारी सामने आई. बारिश के कारण दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 3.4 डिग्री कम था. सफदरजंग में सुबह तक बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिन में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.
(इनपुट: IANS)
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