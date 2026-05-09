  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi High Alert After Terror Threat Security Agencies Tighten Checking Across Capital City

फिर आतंकियों के निशाने पर दिल्ली! सुसाइड अटैक के खतरे को लेकर हाई अलर्ट पर एजेंसियां

Delhi Terror Threat: दिल्ली में संभावित आतंकी खतरे के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. कई संवेदनशील इलाकों में जांच बढ़ाई गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

Published date india.com Published: May 9, 2026 9:46 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
terror threat Delhi
terror threat Delhi

Delhi Terror Threat: राजधानी दिल्ली में संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी सुरक्षा टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. शहर के कई अहम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों और सरकारी दफ्तरों के आसपास सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बीजेपी मुख्यालय और सरकारी दफ्तरों पर कड़ी नजर

सूत्रों के मुताबिक दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय और आसपास के सरकारी दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. आने-जाने वाले वाहनों की लगातार जांच हो रही है और कई जगह बैरिकेडिंग भी बढ़ाई गई है. पुलिस संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर खास नजर रख रही है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि राजधानी के कुछ बड़े और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है. इसी वजह से सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ी जांच

दिल्ली के बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच तेज कर दी गई है. एंटी-सबोटाज टीमों को लगातार चेकिंग के लिए लगाया गया है. बम निरोधक दस्ते, स्निफर डॉग यूनिट और क्विक रिएक्शन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस को भी किसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि लावारिस सामान, संदिग्ध वाहनों और अनजान लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. कई इलाकों में रैंडम चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है.

सभी जिला इकाइयों को मिले सख्त निर्देश

दिल्ली पुलिस की सभी जिला इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर लगातार जानकारी साझा कर रही हैं. संवेदनशील इलाकों और बस्तियों में सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है. पुलिस घर-घर जाकर किराएदारों और संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटा रही है. वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके. सुरक्षा एजेंसियां खास तौर पर केंद्रीय दिल्ली और बड़े सार्वजनिक स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं.

हालिया गिरफ्तारी के बाद बढ़ी चिंता

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक मॉड्यूल का खुलासा किया था. इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल दिल्ली में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहा था. आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जगहों और एक प्रसिद्ध मंदिर की रेकी भी की थी. इसके वीडियो विदेश में बैठे हैंडलर्स को भेजे गए थे. जांच एजेंसियों को यह भी इनपुट मिला है कि सुरक्षाबलों और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने की योजना हो सकती थी. इसी वजह से राजधानी में सुरक्षा को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.