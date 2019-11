नई दिल्लीः यहां की तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प से संबंधित मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को सुनवाई शुरू करने का फैसला किया. इस झड़प में कई लोग घायल हो गये थे. इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, नगर पुलिस प्रमुख, मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू करते ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिन में तीन बजे अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया.

महापंजीयक (आरजी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि घटना को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दोपहर बाद दिन में एक बजे कार्यवाही शुरू की. उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सुबह बंद कमरे में बैठक की. आरजी ने बताया कि बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल थे.

Delhi High Court issued notice to Centre, Bar Council of India, Bar Council of Delhi, Delhi government, all bar associations of district courts of Delhi & Delhi High Court Bar Association, over yesterday’s clash between lawyers and police at Tis Hazari Court. pic.twitter.com/0I6uuHMYUh

