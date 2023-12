PM मोदी के खिलाफ 'जेबकतरा' वाली टिप्पणी पर बढ़ीं Rahul Gandhi की मुश्किलें, कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया यह निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ ‘जेबकतरे’ (Pickpocket) वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ECI) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मालूम हो कि 22 नवंबर को एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को ‘जेबकतरा’ कहा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है.

Delhi High Court says Congress MP Rahul Gandhi’s speech given on November 22 against Prime Minister Narendra Modi, calling him a ‘pickpocket’ was ‘not in good taste.

Delhi High Court directed the Election Commission of India to decide the matter within 8 weeks.

— ANI (@ANI) December 21, 2023