नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से सोमवार को जवाब मांगा. ईडी द्वारा धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किए गए शिवकुमार ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

Delhi High court has issued notice to Enforcement Directorate (ED) on Karnataka Congress leader DK Shivakumar bail plea in a money laundering case. Justice Suresh Kumar Kait has sought response of ED with status report and slated the matter for 14th October.(File pic) pic.twitter.com/de2qbgqV1G

