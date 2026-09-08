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मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस ने बदल दी महिला की पोजिशन, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया तगड़ा जुर्माना- जानें पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह साफ किया कि मैटरनिटी प्रोटेक्शन जो कानूनी सुरक्षा देता है, उसमें महिला का काम, ऑर्गनाइजेशनल हायरकी में उसकी पोजीशन, उसकी सुपरवाइजरी पावर, अप्रेजल और प्रमोशन के मौके भी शामिल हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 8, 2026, 6:26 PM IST
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कोर्ट ने राखी बिष्ट को 10 लाख रुपये मुआवजा और 1.5 लाख रुपये खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया. (AI Image)

मैटरनिटी लीव किसी भी महिला का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है. मैटरनिटी लीव के बाद जब कोई महिला अपने दफ्तर में काम पर लौटती है तो उसे उसी पोजिशन पर और वही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले थी. हालांकि 14 साल का अनुभव रखने वाली एक महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद उसे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. चार्टर्ड अकाउंटेंट राखी बिष्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बताया कि मैटरनिटी लीव के बाद जब वह अपनी नौकरी पर लौटी तो उसे पता चला कि उसकी सैलरी तो पहले जैसी ही थी, लेकिन ऑर्गनाइजेशन में उसकी मैनेजर वाली ड्यूटी कम कर दी गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मैटरनिटी प्रोटेक्शन को सिर्फ एक महिला कर्मचारी की सैलरी और जॉब टाइटल को बचाने का मामला नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि मैटरनिटी प्रोटेक्शन जो कानूनी सुरक्षा देता है, उसमें महिला का काम, ऑर्गनाइजेशनल हायरकी में उसकी पोजीशन, उसकी सुपरवाइजरी पावर, अप्रेजल और प्रमोशन के मौके भी शामिल हैं.

और पढ़ें: तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी 365 दिन की छुट्टी, इस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस सचिन दत्ता ने 31 अगस्त, 2026 को दिए गए एक फैसले में कहा कि महिला जब मैटरनिटी लीव के बाद काम पर लौटती है तो उसे आम तौर पर उसी पोस्ट पर वापस रखा जाना चाहिए, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले थी. अगर वह पोस्ट किसी सही वजह से खत्म हो गई है तो एम्प्लॉयर को महिला को कोई दूसरा रोल देना होगा जो न सिर्फ सैलरी बल्कि ग्रेड, स्टेटस, जिम्मेदारियों, मैनेजर वाले अधिकार और करियर में आगे बढ़ने के मौकों के मामले में भी पहले वाले पोस्ट के करीब हो. दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट राखी बिष्ट की एक पिटीशन पर आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जब उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया और बाद में मैटरनिटी लीव से लौटीं तो उनकी प्रोफेशनल पोजीशन पर बुरा असर पड़ा.

सैलरी वही, जिम्मेदारी कर दीं कम

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जब राखी बिष्ट 2022 में मैनेजर, अकाउंटिंग के तौर पर ऑर्गनाइजेशन में शामिल हुईं, तो उनके पास लगभग 14 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था और उन्हें हर महीने 2.60 लाख रुपये सैलरी मिलती थी. उन्होंने मई 2023 में मैनेजमेंट को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया और बाद में उन्हें दूसरी टीम में भेज दिया गया. वह दिसंबर 2023 में मैटरनिटी लीव पर गईं और जुलाई 2024 में काम पर लौट आईं. ड्यूटी पर वापस आने के बाद उन्हें बताया गया कि उनकी पिछली पोजीशन अब अवेलेबल नहीं है और इसके बजाय उन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में रखा गया है. बिष्ट ने आरोप लगाया कि नया असाइनमेंट उन मैनेजेरियल अकाउंटिंग जिम्मेदारियों से काफी कम था जो उन्होंने पहले संभाली थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें कोई रिपोर्टिंग स्टाफ नहीं दिया गया और उन्हें मैनेजेरियल मीटिंग्स से दूर रखा गया.

कंपनी की क्या थी दलील?

एम्प्लॉयर ने बिष्ट के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके डेजिग्नेशन, लेवल, सैलरी या सीनियरिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बाद उन्हें उसी मैनेजेरियल लेवल पर बने रहने के दौरान इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और करेंसी रीवैल्यूएशन की जिम्मेदारियां दी गईं.

वर्कप्लेस पर क्रेच सुविधा पर भी चर्चा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वर्कप्लेस पर क्रेच की सुविधा के मुद्दे पर भी विचार किया. राखी बिष्ट ने सितंबर 2024 में एम्प्लॉयर से क्रेच की उपलब्धता के बारे में बात की थी. उन्हें शुरू में बताया गया था कि उस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी. बाद में एम्प्लॉयर ने यह रुख अपनाया कि एक क्रेच मौजूद था, लेकिन उनके अनुरोध से जुड़े दिनों में वह चालू नहीं था. हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ क्रेच की सुविधा होना काफी नहीं है, अगर किसी कर्मचारी को जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोई सुविधा जो उस समय चालू नहीं है, वह मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 11-A के तहत कानूनी जरूरत को पूरा नहीं करती है.

कोर्ट को एम्प्लॉयर की अपनी दलीलों और कम्युनिकेशन में गड़बड़ियां मिलीं. उसने नोट किया कि एम्प्लॉयर ने कहा था कि बिष्ट की पिछली पोस्ट किसी दूसरी एम्प्लॉई को दे दी गई थी, जिसे तब प्रमोट किया गया था जब वह मैटरनिटी लीव पर थी. कोर्ट के सामने रखे गए एक इंटरनल कम्युनिकेशन में भी बिष्ट को सिर्फ उनके लौटने के बाद ‘उन्हें बिजी रखने’ के लिए एक्टिविटीज देने का जिक्र था.

10 लाख का मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 2 को बिष्ट को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके अलावा 1.5 लाख रुपये खर्च के तौर पर भी देने को कहा. कम्पेनसेशन तय करते समय, कोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर उसकी प्रोफेशनल हैसियत, उसके लगभग 14 साल के अनुभव और उसकी 2.6 लाख रुपये महीने की सैलरी को ध्यान में रखा. कोर्ट ने कहा कि कम्पेनसेशन लगभग चार महीने की सैलरी के बराबर था. कम्पेनसेशन और खर्च आठ हफ्तों के अंदर देना होगा. अगर उस समय के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, तो उस रकम पर फैसले की तारीख से लेकर रकम मिलने तक 9% सालाना ब्याज लगेगा.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि अगर वह पोजीशन सच में किसी ऑर्गनाइजेशनल वजहों से उपलब्ध नहीं है तो एम्प्लॉयर को एक ऐसा ऑप्शन देना होगा जो काफी हद तक उसके बराबर हो. तुलना सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं हो सकती और इसमें ग्रेड, स्टेटस, रोल, जिम्मेदारियां, मैनेजरियल अथॉरिटी और करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा. एम्प्लॉयर को महिला के काम पर लौटने से पहले उसे यह भी बताना होगा कि उसकी पिछली पोजीशन अब उपलब्ध क्यों नहीं है? इसमें उसकी जगह दिए जा रहे रोल की डिटेल्स भी बतानी होंगी, जिसमें ग्रेड, सैलरी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और उससे जुड़े काम शामिल हैं. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एक महिला खुद अपनी ड्यूटी, काम के घंटे, वर्कप्लेस, काम के पैटर्न में बदलाव की रिक्वेस्ट कर सकती है या मैटरनिटी लीव से लौटने के बाद कोई दूसरा रोल भी मांग सकती है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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