नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक ऑटो रिक्शा चालक और उसके नाबालिग बेटे पर पुलिस का हमला उसकी (पुलिस की) बर्बरता का उदाहरण है. न्यायमूर्ति जयंत नाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि आप 15 साल के एक लड़के पर हमले को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? यदि यह पुलिस की बर्बरता का उदाहरण नहीं है, तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए?

Delhi High Court observes on Mukherjee Nagar incident, “our concern is mainly that citizens must be reassured that the police force is with them, especially children”. Police tells HC FIR has been registered against erring officials & probe has been transferred to crime branch https://t.co/mDPSd6Ti7I

अदालत ने कहा कि यदि पुलिस इस तरह से बर्ताव करेगी तो यह नागरिकों को भयभीत करेगी जिन्हें यह महसूस करने की जरूरत होती है कि पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है. आपको यह दिखाना होगा कि आप नागरिकों के साथ हैं. यही चीज बच्चे सहित नागरिक भी चाहते हैं. इस मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, आप सरकार और दिल्ली पुलिस को अपना रुख बताने के लिए नोटिस जारी करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की. पीठ ने इस घटना के बारे में पुलिस के संयुक्त आयुक्त स्तर के एक अधिकारी से एक हफ्ते में एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई के लिए तय कर दी.

Delhi HC says media shall not reveal identity of minor boy;observes,”Delhi Police has many fine officers,if there are some who can’t control themselves,action needs to be taken against them.Those who assaulted the father are separate but identify the ones who assaulted the child” https://t.co/eNR4XrGWxq

