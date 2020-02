नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की उस अर्जी पर सुनवायी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसमें मामले के चार दोषियों की फांसी की तामील पर रोक को चुनौती दी गई है. केंद्र और तिहाड़ जेल ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उसने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी.

Delhi High Court reserved order on Center and Tihar jail’s plea challenging the trial court’s order which had stayed the execution of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/V2z8D0utpx

