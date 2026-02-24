Hindi India Hindi

Delhi High Court Saptapadi Ruling Explained Validity Of Hindu Marriage Without Seven Steps

बिना सात फेरे लिए की शादी वैध होगी या नहीं? वैवाहिक बंधन से पहले जाने हाई कोर्ट का ये फैसला

Delhi High Court Saptapadi Hindu Marriage Ruling: वैधानिक कानून के अनुसार सप्तपदी यानि सात फेरे लेना हिंदू विवाह के लिए अनिवार्य माना जाता है. इन्ही रस्मों के पूरा ना होने के आधार पर एक पति ने पहले फैमिली कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी शादी को रद्द करने की मांग की. आइये जानते हैं अदालत ने क्या फैसला सुनाया...

सात फेरे के रस्म पूरा ना होने पर पति ने की विवाह रद्द करने की मांग, जानें हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

Validity of Marriage without Saptapadi: क्या रस्मों या रीति-रिवाज को पूरा किए बिना शादी करना भारतीय कानून के तहत वैध है? एक पति ने दावा किया कि उसकी शादी पवित्र अग्नि के सात फेरे लिए बिना हुई है. उसने इस दावे पर विवाद को रद्द करने की मांग की. पति ने रस्मों की अदायगी में बस इतना कि उन दोनों ने केवल एक-दूसरे को फूल की माला पहनाई थी. मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केवल सात फेरों के प्रत्यक्ष प्रमाण न होने मात्र से शादी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब दंपति लंबे समय तक साथ रहे हों और उनको एक बच्चा भी हो. दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 रस्मों में लचीलापन देती है. यदि दंपति पति-पत्नी की तरह रहे हैं और उनके बीच विवाह की कुछ रस्में (जैसे वरमाला) हुई हैं, तो केवल सप्तपदी का सबूत न होना शादी को अमान्य नहीं करता. कोर्ट ने वैधता के अनुमान (Presumption of Marriage) को प्राथमिकता दी है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

मामला साल 2016 का है, जब दिल्ली में एक जोड़े ने आपसी सहमति और रस्मों के साथ शादी की. पति के अनुसार, उन्होंने केवल वरमाला बदली थी और सप्तपदी यानि पवित्र अग्नि के सामने सात फेरे जैसी अनिवार्य रस्में पूरी नहीं हुई थीं. शादी के बाद वे साथ रहे, रिश्ता शारीरिक रूप से परवान चढ़ा और उनको एक बच्चा भी हुआ. विवाद तब शुरू हुआ जब पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि उसकी शादी को शून्य (Null and Void) घोषित किया जाए. विवाह रद्द करने की मांग को लेकर उसने दावा किया कि चूंकि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे नहीं हुए, इसलिए कानूनन यह शादी हुई ही नहीं.

फैमिली कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

फैमिली कोर्ट ने पति की दलीलों को निराधार मानते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट का मानना था कि पति यह साबित करने में विफल रहा कि रस्में नहीं हुई थीं. साथ ही, समाज में उन्हें पति-पत्नी के रूप में देखा गया और उनके घर संतान का जन्म हुआ, जो विवाह की वैधता का प्रबल साक्ष्य है। इसी फैसले के खिलाफ पति ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.

हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में क्या है प्रावधान?

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 7 का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज की धारा 7(1), पक्षों को अपने रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार विवाह करने की छूट देता है. यह किसी एक विशिष्ट रस्म को अनिवार्य नहीं बनाता. कोर्ट जोर देकर आगे कहा कि धारा 7(2), यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी समुदाय की प्रथा में सप्तपदी (सात फेरे) शामिल है, तो सातवें कदम के बाद ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी माना जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 7 रस्मों में एकरूपता के बजाय विविधता को मान्यता देती है. ‘सप्तपदी’ हर मामले में अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, यदि अन्य रीति-रिवाजों से विवाह की मंशा स्पष्ट होती है.

दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की अपने फैसले में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब एक पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहते हैं और समाज उन्हें इसी रूप में स्वीकार करता है, तो कानून उनकी शादी को वैध मानता है. यदि इस मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी वैधता के पक्ष में कानून का झुकाव और भी मजबूत हो जाता है. केवल रस्मों के तकनीकी अभाव में किसी बच्चे को ‘अवैध’ नहीं ठहराया जा सकता. वहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह साबित करने की जिम्मेदारी पति की थी कि फेरे नहीं हुए. पत्नी द्वारा ‘मैरिज एल्बम’ न दिखाए जाने का मतलब यह नहीं है कि शादी नहीं हुई. कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

जाते-जाते बता दें कि यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी नजीर है जो वैवाहिक दायित्वों से बचने के लिए रस्मों की कमी का सहारा लेते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसे महज तकनीकी आधार पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि ठोस सबूत न हों.