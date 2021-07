देश की राजधानी में स्थित दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक तलाक संबंधी मामले में निर्णय देते हुए समान नागरिक संहिता (UniformCivil Code) का समर्थन किया है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा, “देश में एक कोड की आवश्यकता है – ‘सभी के लिए समान’ और केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाए.Also Read - PM मोदी का निर्देश, देशभर में 1500 PSA Oxygen प्‍लांट्स की स्‍थापना का काम जल्‍द पूरा किया जाए

The Delhi High Court backs the need for a Uniform Civil Code (UCC) observing that “there is the need for a Code – ‘common to all’ in the country and asked the Centre government to take the necessary steps in this matter.”

— ANI (@ANI) July 9, 2021