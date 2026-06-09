मालवीय नगर अग्निकांड: 8 अपनों को खोने के बाद बुजुर्ग ने भी ली आखिरी सांस, खत्म हो गया पूरा परिवार

Malviya Nagar Fire Update:दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड की दर्दनाक कहानी अब और भी दुखद मोड़ पर पहुंच गई है. आग की इस त्रासदी में पहले ही एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो चुकी थी, और अब परिवार के बुजुर्ग मुखिया के निधन के बाद पूरा परिवार खत्म हो गया है. इस घटना ने न केवल रिश्तेदारों बल्कि पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है.
80 साल के राधे श्याम अग्रवाल लंबे समय से बीमार थे और दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे. उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण परिवार के सदस्य अस्पताल के पास एक होटल में ठहरे हुए थे ताकि उनकी देखभाल और मुलाकात में आसानी हो सके. किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फैसला पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा.
होटल में लगी भीषण आग ने कुछ ही समय में कई जिंदगियां छीन लीं। हादसे में राधे श्याम अग्रवाल के बेटे, बहू, पोतियां और अन्य करीबी रिश्तेदारों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई. परिवार के अधिकांश सदस्य उसी होटल में मौजूद थे और आग की चपेट में आ गए.
सबसे दुख की बात ये रही कि अस्पताल में भर्ती राधे श्याम अग्रवाल को लंबे समय तक इस त्रासदी की जानकारी नहीं दी गई. वे लगातार अपने परिवार के बारे में पूछते रहे और ये जानना चाहते थे कि उनसे मिलने कोई क्यों नहीं आ रहा है. परिवार और रिश्तेदार उनकी हालत को देखते हुए उन्हें सच्चाई बताने का साहस नहीं जुटा पाए.
जानकारी के अनुसार, उनकी पोती जीविशा विशेष रूप से बेंगलुरु से अपने दादा से मिलने और उनका हालचाल जानने दिल्ली आई थी. परिवार को उम्मीद थी कि ये मुलाकात शायद आखिरी हो सकती है, क्योंकि बुजुर्ग की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। दादा को विदा करने आई पोती खुद इस दुनिया से विदा हो गई.
रिश्तेदारों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग को अपने परिवार से बेहद लगाव था. वे अक्सर अपने बच्चों और पोतियों की बातें किया करते थे. उन्हें ये एहसास तक नहीं था कि जिन लोगों का वे इंतजार कर रहे हैं, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं. परिवार का गुरुग्राम स्थित घर अब पूरी तरह सूना हो चुका है. कभी हंसी-खुशी और पारिवारिक रौनक से भरा रहने वाला ये घर अब एक दर्दनाक त्रासदी की याद बनकर रह गया है. एक ही सप्ताह में नौ सदस्यों को खो देने की घटना ने रिश्तेदारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है.
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