Delhi hotel fire: एक जोड़े के शव एक-दूसरे के गले लगे मिले; IVF इलाज के लिए आए थे भारत

3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में ‘फ्लोरिश स्टे होटल’ में आग लग गई. इस हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए. मरने वालों में 11 विदेशी और 10 भारतीय थे.अफ्रीकी जोड़े की दर्दनाक मौत का सच सामने आया है. बचाव टीम ने बताया कि एक अफ्रीकी महिला और उसके पति के शव बाथरूम में मिले. दोनों एक-दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे. महिला टॉयलेट सीट पर बैठी थी और उसका पति पास की कुर्सी पर था. महिला का सिर पति के कंधे पर टिका हुआ था. भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक, धुएं से दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह जोड़ा IVF इलाज के लिए दिल्ली आया था. मरने वालों में 61 साल की लाइबेरियाई नागरिक जेनजे एन. रोलैंड भी शामिल थीं. उनके शव की AIIMS मोर्चरी में पहचान कर ली गई. उनके पति का पहले से मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था.
होटल के मुख्य मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है. अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस लेकर आप 25 कमरे कैसे चला रहे थे? और फायर NOC भी नहीं था. बजाज ने जवाब दिया, “दिल्ली में सब चलता है.” पुलिस के अनुसार होटल तीन पार्टनर चला रहे थे. उनके दिल्ली में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं.मालिक ने जलते होटल को देखा लेकिन मदद नहीं कीपूछताछ में लवकेश बजाज ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने माना कि जब होटल में आग लगी थी, तब वह होटल के पास से गुजरा. लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की. डर के मारे वह भाग गया और बाकी दिन शहर में घूमता रहा.
3 जून सुबह करीब 8:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया. होटल में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 ऊपरी मंजिलें थीं. सिर्फ एक सीढ़ी थी बाहर निकलने के लिए. सभी खिड़कियाँ सील (बंद) थीं. धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गया. कई लोग फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए.
सेंसर वाला मुख्य गेट भी बंद रहा. स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर जैसे सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे. ग्राउंड फ्लोर पर बिना किसी सुरक्षा के कई बड़े LPG सिलेंडर रखे हुए थे.
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