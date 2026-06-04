किसी ने बिछाए गद्दे, किसी ने दिया CPR... दिल्ली होटल अग्निकांड के असली हीरो, ऐसे बचाई कई जिंदगियां

दिल्ली होटल अग्निकांड में जहां 21 लोगों की जान चली गई, वहीं स्थानीय लोगों की बहादुरी ने कई जिंदगियां बचा लीं. किसी ने गद्दे बिछाकर लोगों को कूदने का सहारा दिया तो किसी ने CPR देकर बेहोश पीड़ितों को नई जिंदगी दी.

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Delhi Hotel Fire Heroes: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 15 से 16 लोग गंभीर घायल हैं. इस भयावह त्रासदी के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं, जिन्होंने इंसानियत और साहस की मिसाल पेश की. जब होटल में फंसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया था, तब आसपास रहने वाले आम लोग किसी सुपरहीरो की तरह सामने आए और कई जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभाई. इनमें दो नाम सबसे आगे हैं… मोहम्मद अफजल और वसीम राजा…

मोहम्मद अफजल और वसीम राजा बने हिरो

आग लगने के कुछ ही मिनट बाद स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचने लगे. उस समय हालात बेहद भयावह थे. कई लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, जबकि कुछ जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में मोहम्मद अफजल और उनके साथियों ने बिना समय गंवाए सड़क पर गद्दे बिछाने शुरू कर दिए. आसपास की एक दुकान से गद्दे निकालकर होटल के नीचे बिछाए गए ताकि ऊपर से कूदने वाले लोगों को गंभीर चोट न पहुंचे. उनके इस कदम ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की. कुछ लोग सुरक्षित नीचे उतर पाए, जबकि कई अन्य को बचाव दल के पहुंचने तक इसी व्यवस्था ने सहारा दिया.

रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय दुकानदारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. गद्दों के साथ-साथ चादरें और अन्य सामान उपलब्ध कराया गया, जिनका इस्तेमाल घायल लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए किया गया. उस समय किसी के पास पेशेवर बचाव उपकरण नहीं थे, लेकिन लोगों ने जो भी संसाधन उपलब्ध थे, उनका इस्तेमाल किया. इस हादसे के दौरान एक और नाम चर्चा में आया वसीम राजा.

वसीम ने कई पीड़ितों को CPR दिया

वसीम राजा एक अस्पताल में काम करते हैं और इमरजेंसी वाली चीजों से निपटने में ट्रेनिंग ले चुके हैं. जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वह मौके पर पहुंच गए और धुएं से बेहोश हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देना शुरू कर दिया. वसीम ने कई पीड़ितों को CPR दिया. कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो चुके थे और उनकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं. ऐसे समय में CPR और अन्य प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों ने कुछ लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने न केवल घटनास्थल पर मदद की, बल्कि अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाई.

आसपास के अन्य निवासियों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना होटल के अंदर जाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. कुछ लोग दमकल विभाग के पहुंचने के बाद उनके साथ इमारत में दाखिल हुए और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की. आग और धुएं के बीच किया गया ये कोशिश बेहद जोखिम भरा था, लेकिन मानवता की भावना ने डर पर जीत हासिल की. इस हादसे की सबसे भावुक कहानी एक पिता-बेटे की जोड़ी से जुड़ी है.

उन्होंने अपनी गद्दों की दुकान का पूरा सामान निकालकर सड़क पर बिछा दिया ताकि लोग सुरक्षित कूद सकें. कारोबार में नुकसान की चिंता किए बिना उन्होंने इंसानी जिंदगी को प्राथमिकता दी. यही कारण है कि आज उन्हें इस त्रासदी के असली नायकों में गिना जा रहा है. हालांकि, इन बहादुर लोगों के प्रयासों के बावजूद 21 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज जीवित हैं क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति ने सही समय पर मदद का हाथ बढ़ाया. ये घटना याद दिलाती है कि संकट की घड़ी में असली हीरो अक्सर वही होते हैं, जो बिना किसी पहचान या पुरस्कार की उम्मीद के दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं.

दिल्ली होटल अग्निकांड ने जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं इसने ये भी दिखाया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. आग की लपटों और धुएं के बीच कुछ लोगों ने जो साहस दिखाया, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा.