Delhi Fire: आग के समय वहीं मौजूद था होटल मालिक लवकेश बजाज, पूछताछ में किये कई चौंकाने वाले खुलासे

Delhi Fire: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार (जून, 03, 2026) को लगी भीषण आग ने 21 जिंदगियां लील ली. जान गंवाने वालों में 12 विदेशी नागरिक और 9 भारतीय शामिल थे. घटना के बाद प्रशासन जागा और पता चला कि होटल के पास फायर डिपार्टमेंट की NoC भी नहीं थी. दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने कई चौंकाने वाले खुलासे किये हैं. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने बताया कि आग लगने के समय वह वहीं मौजूद था और डर के मारे से मौके से फरार हो गया. लवकेश ने यह भी माना कि उसने बिल्डिंग के लिए कभी फायर सेफ्टी NOC नहीं लिया थी.
पूछताछ के दौरान लवकेश ने बताया कि डर के मारे वह घर भी नहीं गया और पकड़े जाने से पहले घंटों सड़कों पर घूमता रहा. पुलिस ने मामले में गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और प्रॉपर्टी में फायर सेफ्टी, बिल्डिंग रेगुलेशन और लाइसेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है. पूछताछ के दौरान, लवकेश बजाज ने बताया कि उसने 2022 में अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से बिल्डिंग खरीदी थी.
लवकेश ने जांच करने वालों को बताया कि इस बिल्डिंग में पहले खादी की दुकान थी और जब उसने इसे अपने कब्जे में लिया था, तब यह बहुत खराब हालत में थी. उसने शुरू में बिल्डिंग में कमरे किराए पर दिए थे, बाद में इसे होटल-कम-गेस्ट हाउस में बदल दिया. बजाज ने दावा किया कि उसने उस जगह से एक बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट (B&B) जगह, टूरिस्ट के रहने की जगह और एक हेल्थ रेस्टोरेंट चलाने की परमिशन ली थी. हालांकि, पुलिस अभी उन परमिशन की असलियत और दायरे की जांच कर रही है.
बजाज ने यह भी माना कि उसने बिल्डिंग के लिए कभी फायर सेफ्टी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoC) नहीं लिया था. यह खुलासा इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि मौजूदा सेफ्टी नियमों के तहत शायद यह बिल्डिंग फायर NoC के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी. पूछताछ में उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह बिना किसी पार्टनर के होटल चला रहा था. हालांकि, उसने बताया कि वहां के रेगुलर मैनेजमेंट के लिए उसने जय मिश्रा को काम सौंप दिया था, जो उसका अकाउंटेंट भी था.
पुलिस के मुताबिक, होटल के कामकाज से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट जय मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड हैं. बताया जा रहा है कि बजाज ने पुलिस को बताया कि लाइसेंस और दूसरे पेपरवर्क मिश्रा के नाम पर जारी किए गए थे, जिससे अधिकारियों को बिजनेस में उसके रोल की बारीकी से जांच करने के लिए कहा गया. पुलिस अभी मिश्रा की तलाश कर रही है और यह वेरिफाई कर रही है कि वह कितना शामिल था.
जांच में लाइसेंसिंग के कथित उल्लंघन का भी पता चला है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ स्कीम के तहत इस जगह को सिर्फ़ छह कमरे चलाने की इजाज़त दी गई थी. हालांकि, कहा जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी 25 कमरों वाले होटल की तरह काम कर रही थी, जिसमें कुछ कमरे बेसमेंट से चल रहे थे. अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या जरूरी मंजूरी के बिना और मंजिलें बनाई गई थीं. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में सिर्फ एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट था, जबकि सीलबंद खिड़कियों और सेंसर से चलने वाले मेन दरवाज़े की वजह से जब आग तेजी से बिल्डिंग में फैली तो लोगों को निकालने में दिक्कत हुई होगी.
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