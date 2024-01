दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, कई फ्लाइट्स लेट और कुछ रद्द, यात्री परेशान

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से बेहद कम विजिबिलिटी है. जिस वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हो रही हैं. आज भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के कारण कई फ्लाइट्स लेट हैं. यात्री अपनी निर्धारित उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि देश के कई हिस्सों में कोहरे के कारण कई फ्लाइट लेट होने के साथ साथ रद् भी हो गई हैं.

देखें एयरपोर्ट पर धुंध-

फ्लाइट्स का इंतजार करते यात्री-

#WATCH | Delhi | Passengers await the movement of their scheduled flights as several flights get delayed and a few get cancelled due to fog in several parts of the country.

(Visuals from Indira Gandhi International Airport.) pic.twitter.com/pR3Gr9xusf

