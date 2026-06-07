दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक बिना ट्रैफिक पहुंचेगी गाड़ियां! जानिए क्या प्लान कर रही केंद्र सरकार

दिल्ली से नोएडा आने-जाने वाले लाखों लोगों का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) कनेक्ट हो जाएगा. अगर यह प्लान पास हो जाता है, तो यात्रियों को दिल्ली-NCR के भारी ट्रैफिक से काफी राहत मिलेगी. फिलहाल, यह योजना शुरुआती अध्ययन चरण में है, लेकिन इसे क्षेत्र की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, NHAI ने इस परियोजना को दो हिस्सों में बांटा है. पहले चरण में तालकटोरा स्टेडियम से IGI एयरपोर्ट होते हुए गुरुग्राम तक टनल बनाने की संभावना है. इसके बाद दूसरे चरण में इस टनल को तालकटोरा स्टेडियम से सराय काले खां तक बढ़ाने की योजना पर अध्ययन किया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की भूमिगत सड़क दिल्ली के कई व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद कर सकती है. साथ ही यह भविष्य में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के बीच यात्रा को अधिक सुगम बना सकती है.
प्रस्तावित योजना के तहत, सराय काले खां में यह टनल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी. इसके बाद चंदावली-जेवर लिंक रोड के माध्यम से सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) तक पहुंचा जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिन्हें एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक कम समय में पहुंचना होता है. अभी दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में ट्रैफिक के कारण काफी समय लग सकता है. लेकिन टनल और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के जरिए यह यात्रा कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक बन सकती है.
इस परियोजना में कई एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाने की भी योजना है. मुख्य एंट्री तालकटोरा स्टेडियम के आसपास प्रस्तावित किया गया है. इससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र प्लेस, कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि टनल बनने के बाद न केवल एयरपोर्ट यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है. इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, इस परियोजना को लेकर शुरुआती अध्ययन शुरू कर दिया गया है. एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने बताया कि NHAI सूत्रों का कहना है कि यह योजना केवल प्रारंभिक स्तर पर है और अभी तक कोई अंतिम खाका तैयार नहीं हुआ है. अध्ययन पूरा होने के बाद, टनल का रूट तय किया जाएगा और फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. अभी इस परियोजना को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है. लेकिन अगर यह योजना हकीकत में बदलती है तो दिल्ली-NCR की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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