सावधान! दिल्ली में जल संकट, इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, 2 दिन तक झेलनी पड़ेगी मुसीबत

बोर्ड ने नागरिकों से समझदारी से पानी का उपयोग करने और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी है.

Published: January 21, 2026 1:49 PM IST
By Farha Fatima
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 21 और 22 जनवरी 2026 को शहर के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की घोषणा की है. यह व्यवधान वार्षिक सफाई कार्यक्रम के तहत अंडरग्राउंड रिजरवॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की फ्लशिंग (flushing) के कारण होगा. फ्लशिंग एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया है, जिसमें जलाशयों और पंपिंग सिस्टम से जमा गंदगी, सेडिमेंट और अन्य अशुद्धियों को साफ किया जाता है ताकि पानी की गुणवत्ता बनी रहे और सप्लाई सिस्टम स्वच्छ व सुरक्षित रहे.डीजेबी ने स्पष्ट किया है कि यह वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जो हर साल किया जाता है. इससे पानी में बैक्टीरिया या अन्य प्रदूषकों की संभावना कम होती है और उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी वाला पानी मिलता है.

इस दौरान पानी की सप्लाई कम दबाव वाली या पूरी तरह बंद हो सकती है. डीजेबी ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से खेद जताते हुए अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें. जरूरत पड़ने पर टैंकर आदि की व्यवस्था के लिए बोर्ड की हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं.

21 को इन इलाकों में बंद रहेगा पानी

21 जनवरी 2026 (बुधवार) को मुख्य रूप से प्रेम कुंज और उसके आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. यह प्रभाव मुख्यतः स्थानीय UGR और बूस्टर स्टेशनों की सफाई से जुड़ा है.

22 जनवरी को इन इलाकों में बंद रहेगा पानी

22 जनवरी 2026 (गुरुवार) को प्रभावित क्षेत्रों की संख्या काफी अधिक है, जिसमें लगभग 28 इलाके शामिल हैं. इनमें प्रमुख रूप से पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के हिस्से आते हैं. ये हैं प्रभावित क्षेत्र

  • नांगलोई (Nangloi)
  • रणहोला गांव (Ranholla Village)
  • मोहन गार्डन ग्रुप की कॉलोनियां (Mohan Garden group of colonies)
  • उत्तम नगर ग्रुप की कॉलोनियां (Uttam Nagar group of colonies)
  • सैनिक एनक्लेव और आसपास की सभी कॉलोनियां (Sainik Enclave with adjoining colonies)
  • मुंडका और आसपास की कॉलोनियां (Mundka including adjoining colonies)
  • पश्चिम विहार (Paschim Vihar), विशेषकर GH-12
  • हिरान कुडना (Hiran Kudna)
  • राजधानी पार्क (Rajdhani Park)
  • मित्रां विलेज (Mitraon Village)
  • जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) से संबंधित कुछ हिस्से
  • बदुसराय (Badusrai)
  • छावला (Chawla) और आसपास के गांव
  • कमरुद्दीन नगर (Kamruddin Nagar)
  • निहाल विहार (Nihal Vihar)
  • बक्करवाला (Bakkarwala)
  • नांगलोई JJC एवं कैंप्स (Nangloi JJC & Camps)
  • R ब्लॉक ज्वालापुरी (R Block Jwalapuri)
  • फ्रेंड्स एन्क्लेव (Friends Enclave)
  • कविता कॉलोनी (Kavita Colony)
  • फिश मार्केट बूस्टर कमांड क्षेत्र की कॉलोनियां
  • विकास नगर ग्रुप की कॉलोनियां (Vikas Nagar group of colonies)
  • मटियाला क्षेत्र, हस्तसाल, दिचाओं कलां (Matiala area, Hastsal, Dichaonkalan)
  • झरोदा गांव (Jharoda Village)
  • गोपाल नगर (Gopal Nagar)
  • उजवा और दौलतपुर UGR के कमांड क्षेत्र के गांव एवं कॉलोनियां

ये क्षेत्र मुख्य रूप से नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े हैं. फ्लशिंग के दौरान पानी की सप्लाई या तो पूरी तरह बंद रहेगी या बहुत कम प्रेशर पर आएगी. डीजेबी ने इस प्रक्रिया को आवश्यक बताया है क्योंकि दिल्ली में पानी की सप्लाई नेटवर्क बहुत बड़ा है—लगभग 15,000 किमी से अधिक पाइपलाइन और 100 से ज्यादा UGR हैं.

नियमित सफाई से सिस्टम की दक्षता बनी रहती है और पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रहती है. यदि कोई समस्या हो तो डीजेबी की हेल्पलाइन 1916 या 1800-117-118 (टोल-फ्री) पर संपर्क किया जा सकता है. व्हाट्सएप नंबर 9650291021 या 8383068300 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

